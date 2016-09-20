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Новости

191 В программу «Артдокфеста» включили фильмы о мостах Кадырова и Немцова

20.09.2016 Теги: кино, фестивали, фильм

Фестиваль документального кино «Артдокфест» объявил список фильмов, которые будут включены в программу «АртдокСеть».

В программу включены 22 картины, в том числе фильм «Мост» Юрия Бурцева, который рассказывает об активистах, дежуривших на Большом Москворецком мосту — месте, где был убит оппозиционный политик Борис Немцов, и картина Зоси Родкевич и Тимофея Усикова «Гетто против Кадырова» о мосте имени Ахмата Кадырова в Петербурге.

Также в программе участвует фильм «Светенка» о погибшей журналистке «Новой газеты» Светлана Орлюк и несколько короткометражных фильмов.

Фестиваль документального кино «Артдокфест» пройдет в Москве, Петербурге и Екатеринбурге с 1 по 9 декабря 2016 года.

В прошлом году в программу фестиваля был включен фильм Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Чайка», который удостоился специального приза.

 

 


2 комментария

1
Доктор Ольга , 20 сентября 2016 в 18:22
У меня недобрые предчувствия,что власти сорвут фестиваль, как они это делают с другими фестивалями последнее время.
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0
Александр Бердников , 20 сентября 2016 в 19:47
Значит, фестиваль проведут в Сети. Как уже делали с фестивалями в последнее время.
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