Фестиваль документального кино «Артдокфест» объявил список фильмов, которые будут включены в программу «АртдокСеть».

В программу включены 22 картины, в том числе фильм «Мост» Юрия Бурцева, который рассказывает об активистах, дежуривших на Большом Москворецком мосту — месте, где был убит оппозиционный политик Борис Немцов, и картина Зоси Родкевич и Тимофея Усикова «Гетто против Кадырова» о мосте имени Ахмата Кадырова в Петербурге.

Также в программе участвует фильм «Светенка» о погибшей журналистке «Новой газеты» Светлана Орлюк и несколько короткометражных фильмов.

Фестиваль документального кино «Артдокфест» пройдет в Москве, Петербурге и Екатеринбурге с 1 по 9 декабря 2016 года.

В прошлом году в программу фестиваля был включен фильм Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Чайка», который удостоился специального приза.