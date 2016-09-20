Министерство обороны Литвы отзывает своего атташе по обороне Саулюса Пиктурну из России, подтвердил «Новой газете» советник министра обороны по связям с общественностью Вайдотас Линкус. Официальная формулировка отстранения от должности — «по собственному желанию и с учетом изменения семейных обстоятельств».

Советник министра отметил, что пока не может прокомментировать информацию более подробно.

По данным литовского портала Delfi.lt, летом Саулюс Пиктурна, назначенный на должность атташе 18 июля, развелся со своей супругой из Литовы и женился на жительнице Крыма. Согласно предоставленным Пиктурной документам, его новая супруга являлась гражданкой Украины. Но, по информации издания, выяснилось, что супруга атташе позднее сменила гражданство и получила гражданство России. Вероятно, именно это стало причиной отставки Пиктурны.

Во вторник министр обороны Литвы Юозас Олякас обратился во Второй департамент оперативных служб ведомства для внутренней проверки, передает балтийское информагентство BNS.

«Мы все сейчас выясняем, он находится в Литве, мы уточним детали. Пока я бы не хотел давать никаких оценок, потому что предварительная информация очень разная», — заявил министр.

Саулюс Пиктурна приступил к работе в должности атташе по обороне в России 1 августа. 18 августа, по информации BNS, он заключил брак с жительницей Крыма и 26 августа проинформировал об этом министерство.

До назначения в Россию Саулюс Пиктурна занимал в министерстве обороны Литвы должность заведующего отделом расследований Генеральной инспекции.