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Новости

1424 Литва отозвала из России атташе по обороне из-за сведений о его браке с жительницей Крыма

20.09.2016 Теги: дипломатия, крым, литва

Министерство обороны Литвы отзывает своего атташе по обороне Саулюса Пиктурну из России, подтвердил «Новой газете» советник министра обороны по связям с общественностью Вайдотас Линкус. Официальная формулировка отстранения от должности — «по собственному желанию и с учетом изменения семейных обстоятельств».

Советник министра отметил, что пока не может прокомментировать информацию более подробно.

По данным литовского портала Delfi.lt, летом Саулюс Пиктурна, назначенный на должность атташе 18 июля, развелся со своей супругой из Литовы и женился на жительнице Крыма. Согласно предоставленным Пиктурной документам, его новая супруга являлась гражданкой Украины. Но, по информации издания, выяснилось, что супруга атташе позднее сменила гражданство и получила гражданство России. Вероятно, именно это стало причиной отставки Пиктурны.

Во вторник министр обороны Литвы Юозас Олякас обратился во Второй департамент оперативных служб ведомства для внутренней проверки, передает балтийское информагентство BNS.

«Мы все сейчас выясняем, он находится в Литве, мы уточним детали. Пока я бы не хотел давать никаких оценок, потому что предварительная информация очень разная», — заявил министр.

Саулюс Пиктурна приступил к работе в должности атташе по обороне в России 1 августа. 18 августа, по информации BNS, он заключил брак с жительницей Крыма и 26 августа проинформировал об этом министерство.

До назначения в Россию Саулюс Пиктурна занимал в министерстве обороны Литвы должность заведующего отделом расследований Генеральной инспекции. 


10 комментариев

0
Александр Кононов , 20 сентября 2016 в 18:33
Жена вроде к Крыму не прикреплена и Украине не нужна. В чём криминал?
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1
Николай Рыжиков , 20 сентября 2016 в 19:00
Жена потенциально изменила родине и поддерживает аннексию Крыма. Атташе по обороне в России с женой перебежчицей в ту самую Россию на аннексированной территории рисковый коктейль для Литвы, имеющей не совсем добрососедские отношения с Россией и имеющей опыт нахождения под оккупацией СССР правоприемницей которого является РФ
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1
Андрей В , 20 сентября 2016 в 19:43
Признавать-не признавать это одно, но людям еще и жить как-то надо.
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0
Максим Ф , 20 сентября 2016 в 18:46
С катушек, наверное, слетел - кому придет в голову жениться на человеке из Крыма, если есть нормальные женщины в Литве?
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0
Петр Колобков , 20 сентября 2016 в 18:50
Борьба с любовью, как не стыдно!
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0
Taras Pupkov , 20 сентября 2016 в 18:58
А у нее, случаем, фамилия не Поклонская?
))))))
Маразм крепчает)))))))
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0
Петр Колобков , 20 сентября 2016 в 19:12
Вряд ли. Тогда атташе остался бы в Крыму. "Геша, ты бы ушел от такой женщины?" - Папанов. "Бриллиантовая рука".
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1
Олег Коротаев , 20 сентября 2016 в 19:12
Все в духе СССР
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1
ашим .н , 20 сентября 2016 в 19:21
Маразм крепчает повсеместно.(санкционная невеста)
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0
Николай Камсков , 20 сентября 2016 в 20:02
Если любит, надо отказаться от должности и своей родины. Может она на ФСБ работает. Это не свинарка и пастух.
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