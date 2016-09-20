Президент России Владимир Путин объявил благодарность председателю думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирине Яровой.

В распоряжении президента сказано, что благодарность Яровой объявлена за заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю работу.

Также благодарность за соответствующие заслуги была объявлена главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольге Баталиной и депутатам Ярославу Нилову и Андрею Макарову, которые руководили комитетом нижней палаты по делам общественных и религиозных организаций и комитетом по бюджету и налогам.

Напомним, депутат Госдумы Ирина Яровая известна как автор так называемых антитеррористических поправок к законам, которые СМИ прозвали «пакетом Яровой». Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода (точный срок назовет правительство) хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.

На сайте Российской общественной инициативы петиция за отмену «закона Яровой» набрала 100 тысяч голосов, преодолев необходимый порог для созыва экспертного совета при министре по вопросам Открытого правительства. Петиция будет рассмотрена советом в течение двух месяцев.