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Новости

865 Путин объявил благодарность Яровой за заслуги в законотворчестве

20.09.2016 Теги: депутаты, путин

Президент России Владимир Путин объявил благодарность председателю думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирине Яровой.

В распоряжении президента сказано, что благодарность Яровой объявлена за заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю работу.

Также благодарность за соответствующие заслуги была объявлена главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольге Баталиной и депутатам Ярославу Нилову и Андрею Макарову, которые руководили комитетом нижней палаты по делам общественных и религиозных организаций и комитетом по бюджету и налогам.

Напомним, депутат Госдумы Ирина Яровая известна как автор так называемых антитеррористических поправок к законам, которые СМИ прозвали «пакетом Яровой». Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода (точный срок назовет правительство) хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.

На сайте Российской общественной инициативы петиция за отмену «закона Яровой» набрала 100 тысяч голосов, преодолев необходимый порог для созыва экспертного совета при министре по вопросам Открытого правительства. Петиция будет рассмотрена советом в течение двух месяцев.


11 комментариев

9
Доктор Ольга , 20 сентября 2016 в 18:53
Очередное издевательство Путина над нами. Это как награждение друга-виолончелиста за заслуги перед отечеством...
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1
автандил завадский , 20 сентября 2016 в 18:56
рядовая яровая-коли дырку
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5
Owod_ RUS , 20 сентября 2016 в 18:56
А кто-то здесь писал о том, что Путин очень умён, хитёр и коварен... )))

Человеку за 60, а манеры-то всё подростковые - мол, "вот я вам всем как по носу-то щёлкнул!" )))
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0
Проходящий Мимо , 20 сентября 2016 в 19:54
Я писал что Путин умен и хитер.
А что, разве нет?
Формально ведь не Путин писал "пакет Яровой", не он его на заседании Думы конституционным большинством голосовал.... он только подписал, подчиняясь решению конституционного большинства...
Хитер, сукин сын... очень хитер...
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0
Кот Учёный , 20 сентября 2016 в 19:03
Значит "статуя" Яровой на Лубянке пока не будет ?
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0
Кот Учёный , 20 сентября 2016 в 19:06
Армянское радио спрашивают : "Когда Яровая вернётся в "Яблоко" ?"
...

Какие есть версии, друзья ?
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1
Проходящий Мимо , 20 сентября 2016 в 20:02
Когда станет червячком - тогда и вернется в яблоко
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0
Кот Учёный , 20 сентября 2016 в 20:03
"Когда Явлинский станет президентом России".
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4
Alex Koller , 20 сентября 2016 в 19:14
возможно следует создать петицию, чтобы командировать Яровую в Северную Корею для обмена опытом, чтобы внедрять все прогрессивные-репрессивные законы в РФ...
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2
Александр Бердников , 20 сентября 2016 в 19:45
Девушка так себе испоганила карму на сотню перерождений вперёд, никакая путинская благодарность уже не поможет. Земляным червяком --- это ещё за благо будет.
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0
Доктор Ольга , 20 сентября 2016 в 19:48
Лучше в Зимбабве к Мугабе... пообедать...
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