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Новости

291 Живущих за рубежом российских пенсионеров оставят без разовой выплаты

20.09.2016 Теги: пенсионеры, правительство

Почти 300 тысяч российских пенсионеров, постоянно живущих за границей, лишат разовой выплаты, которой заменили дополнительную индексацию пенсий в 2016 году, пишет РБК.

В министерстве труда изданию подтвердили, что живущим за рубежом пенсионерам выплата действительно не полагается. Как уточнили в ведомстве, сам законопроект о разовой выплате Конституцию не нарушает.

«В силу норм Конституции РФ реализация решения о единовременной выплате относится к полномочиям законодателя. Законодатель вправе определять, кому и на каких условиях оказывается социальная поддержка», – сообщили в Минтруда.

Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам в 2016 году и ее двухэтапном увеличении для неработающих. 

Тем не менее, вторую в году индексацию пенсий для работающих пенсионеров правительство решило заменить единовременной выплатой в размере 5 тысяч рублей. Деньги российские пенсионеры получат только в начале 2017 года.

Как следует из законопроекта «О единовременной выплате пенсионерам», внесенного в Госдуму, право на получение выплаты получат не все россияне, а только «лица, постоянно проживающие на территории России» и получающие пенсию от Пенсионного фонда по состоянию на 31 декабря 2016 года. 


4 комментария

2
Дмитрий Кузьмин , 20 сентября 2016 в 19:29
Правильно - ни копейки "перебежчикам"... Родина, панимашь, их кормила воспитывала, а они предали "русский мир"
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4
ашим .н , 20 сентября 2016 в 19:37
Попали российские жители ЛондОна!
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0
Проходящий Мимо , 20 сентября 2016 в 19:45
И Лугандона ))))
Основной прикол этого решения именно жители Лугандона, а уж никак не Лондона.
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1
Konst Konst , 20 сентября 2016 в 19:37
Боже, не получат 5 000 ряпчиков. Все, по миру с сумой.
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