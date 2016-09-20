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364 Собянин и Воробьев откажутся от депутатских мандатов
Мэр Москвы Сергей Собянин откажется от своего мандата, который должен достаться ему после выборов в нижнюю палату парламента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в «Единой России».
Собянин возглавлял московский список «Единой России» на выборах в Госдуму, однако не будет забирать выигранный мандат. Также, по словам собеседника, от кресла в Госдуме откажется и губернатор Московской области Андрей Воробьев, возглавлявший список «ЕР» в этом регионе.
Собеседник агентства добавил, что большинство губернаторов, выдвигавшихся от «Единой России» на прошедших выборах в Госдуму, вероятно, также откажутся от своих мандатов.
Среди глав регионов, возглавлявших список на выборах, а затем отказавшихся от мандата, уже числится губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, глава Башкирии Рустэм Хамитов, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, а также глава Крыма Сергей Аксенов.
Напомним, выборы в Госдуму состоялись 18 сентября. По итогам голосования «Единая Россия» получила в думе седьмого созыва 140 мест по федеральным спискам и 203 места по одномандатным округам, обеспечив себе конституционное большинство.
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