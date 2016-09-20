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Новости

364 Собянин и Воробьев откажутся от депутатских мандатов

20.09.2016 Теги: госдума, депутаты, мандат, собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин откажется от своего мандата, который должен достаться ему после выборов в нижнюю палату парламента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в «Единой России».

Собянин возглавлял московский список «Единой России» на выборах в Госдуму, однако не будет забирать выигранный мандат. Также, по словам собеседника, от кресла в Госдуме откажется и губернатор Московской области Андрей Воробьев, возглавлявший список «ЕР» в этом регионе.

Собеседник агентства добавил, что большинство губернаторов, выдвигавшихся от «Единой России» на прошедших выборах в Госдуму, вероятно, также откажутся от своих мандатов.

Среди глав регионов, возглавлявших список на выборах, а затем отказавшихся от мандата, уже числится губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, глава Башкирии Рустэм Хамитов, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, а также глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, выборы в Госдуму состоялись 18 сентября. По итогам голосования «Единая Россия» получила в думе седьмого созыва 140 мест по федеральным спискам и 203 места по одномандатным округам, обеспечив себе конституционное большинство.


4 комментария

1
Александр Бердников , 20 сентября 2016 в 20:58
Ну вот, опять обманули. А выборщики-то так надеялись, что Собянин и прочие губернаторы уйдут в ГосДуму и перестанут разваливать хозяйство на местах :(((
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1
Алекс Ковалев , 20 сентября 2016 в 21:00
Предложение услуг, при изначальном умысле на невыполнение взятых на себя обязательств, умышленное введение в заблуждение избирателя, относительно своих реальных намерений.
Близко к мошенничеству правда? А вместо этого их сравнивают с некогда очень полезной машиной, верой и правдой служившей более 100 лет.
Обидно за паровоз!
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2
Виктория Украинка , 20 сентября 2016 в 21:14
А шо такое??? Туфли жмут??? Или пожертвовали мандаты многодетным матерям и инвалидам??? В чем причина сссооббственно???
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1
Юрий Кожин , 20 сентября 2016 в 21:28
Помниться однажды кто-то отказался от мандата в пользу мадам Яровой.
Кого мы будем иметь счастье лицезреть на сей раз?
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