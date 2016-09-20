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Новости

2379 ИГ распространило видео с якобы захваченным в плен офицером ФСБ

20.09.2016 Теги: видео, исламское государство, пленные, терроризм

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» распространили в сети видеозапись, на которой якобы офицер ФСБ сообщает о том, что он взят в плен. Об этом сообщает SITE Intel Group.

По словам мужчины, его зовут Евгений Петренко и он является внештатным сотрудником 2-го оперативного отдела ФСБ России по Москве в звании капитана. Он рассказал, что был задержан службой безопасности «халифата» при выполнении задания. В обращении он просит президента России Владимира Путина предпринять меры для его освобождения.

Мужчина утверждает, что прописан в городе Царицын Московской области, хотя такого города не существует.

Российские спецслужбы пока не подтвердили подлинность видеоролика.

Накануне в дегабре прошлого года ИГ опубликовали видео казни «российского шпиона». На записи, распространенной экстремистами, человек в красном комбинезоне говорит на русском языке, что он был завербован ФСБ летом 2014 года в Майкопе, а позднее работал в Ираке на территории, подконтрольной ИГ. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что на видео была изображена казнь выходца из Чечни.


8 комментариев

5
Мюнхаузен Барон , 20 сентября 2016 в 20:58
"Да головы им отрубят и всего делов. Да пёс с ними!" (с)Иван Васильевич меняет профессию
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0
Проходящий Мимо , 20 сентября 2016 в 21:08
ИГИЛ (запрещенная в РФ) - это филиал одной государственной структуры РФ и финансируется с бюджета РФ.
Это видео фэйк. Россиян попадающих в плен как правило по-быстому допрашивают и расстреливают на месте, иногда (в оч-ч-чень редких случаях) показывают по телеку и в ютубе.
Россия отказалась от этих людей и нет смысла с ними возиться. Доказано на Донбассе.
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0
Петр Колобков , 20 сентября 2016 в 21:10
Самозванец. Боевиков нужно номинировать на какой-нибудь фестиваль док.фильмов в Европе. Пропагандистский трюк.
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0
Василий Васильевич , 20 сентября 2016 в 21:46
Куда им до этого....."актёра" ...в советских фильмах такие лица с гримасами полагались плохим людям ... от левых эсеров до чёрных кошек
https://meduza.io/shapito/2016...
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1
derzzkiy kot , 20 сентября 2016 в 21:14
Надо передать сценаристу список всех российских спецслужб с описанием их полномочий, чтобы в следующий раз выбрал правильную.
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1
Owod_ RUS , 20 сентября 2016 в 21:29
Как сказал бы один комментатор (один из тех, чьи комментарии обычно так плохо видны на светлом фоне экрана монитора)) - "люди работают". ©
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1
tchistiakov boris , 20 сентября 2016 в 21:45
"в обращении он просит президента", - заведомо зная, что ... своих не бросают
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0
Иван Сидоров , 20 сентября 2016 в 22:00
Женя, президент, премьер-министр и народ России поддерживают тебя.
Держись там, всего тебе доброго, хорошего настроения и здоровья.
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