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2379 ИГ распространило видео с якобы захваченным в плен офицером ФСБ
Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» распространили в сети видеозапись, на которой якобы офицер ФСБ сообщает о том, что он взят в плен. Об этом сообщает SITE Intel Group.
По словам мужчины, его зовут Евгений Петренко и он является внештатным сотрудником 2-го оперативного отдела ФСБ России по Москве в звании капитана. Он рассказал, что был задержан службой безопасности «халифата» при выполнении задания. В обращении он просит президента России Владимира Путина предпринять меры для его освобождения.
Мужчина утверждает, что прописан в городе Царицын Московской области, хотя такого города не существует.
Российские спецслужбы пока не подтвердили подлинность видеоролика.
Накануне в дегабре прошлого года ИГ опубликовали видео казни «российского шпиона». На записи, распространенной экстремистами, человек в красном комбинезоне говорит на русском языке, что он был завербован ФСБ летом 2014 года в Майкопе, а позднее работал в Ираке на территории, подконтрольной ИГ. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что на видео была изображена казнь выходца из Чечни.
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