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173 Минобороны рассказало о минометной установке рядом с обстрелянным гумконвоем ООН
Конвой с гуманитарной помощью ООН, который был обстрелян в сирийской провинции Алеппо, сопровождал автомобиль террористов с минометом. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков, передает РИА Новости.
Российские специалисты изучили видео передвижения, снятое беспилотником, и обнаружили, что вместе с автоколонной террористы «перебрасывают пикап с прицепленным минометом большого калибра».
«Не ясно, правда, кто кого «прикрывает»: миномет — автоколонну с волонтерами «Белых касок», или все же наоборот? И, самое главное, куда исчез этот миномет возле конечного пункта следования автоколонны и по кому вел огонь во время ее стоянки и разгрузки?», — добавил представитель Минобороны.
Ранее Москва заявляла о своей непричастности к обстрелу гумконвоя, отмечая, что случившееся с конвоем — «прямое следствие пожара груза, который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо».
Напомним, накануне в Сирии вооруженные группировки обстреляли конвой совместной гуманитарной помощи ООН и сирийского отделения общества Красного Полумесяца. Под обстрел попали не менее 18 грузовиков. По различным данным, погибли от 10 до 20 человек. США возложили вину за инцидент на Москву, так как, по мнению американского внешнеполитического ведомства, «ответственность России — не допускать такого».
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