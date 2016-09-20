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405 Суд оштрафовал крымчанина за выложенный шесть лет назад ролик с «приморскими партизанами»
Железнодорожный суд Крыма оштрафовал местного активиста Алексея Шестаковича за публикацию видеоролика о «приморский партизанах», который включен в федеральный список экстремистских материалов, сообщает «Медиазона».
Суд признал мужчину виновным по статье 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов) и оштрафовал на тысячу рублей.
Шестаковича задержали вечером 18 сентября, а затем доставили в центр «Э». В протоколе, составленном на активиста, сообщалось, что он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» признанный экстремистским видеоролик под названием «Последняя видеозапись ребят из Приморских партизан».
При этом саму видеозапись активист опубликовал еще в 2010 году.
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