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Новости

405 Суд оштрафовал крымчанина за выложенный шесть лет назад ролик с «приморскими партизанами»

20.09.2016 Теги: крым, суды, экстремизм

Железнодорожный суд Крыма оштрафовал местного активиста Алексея Шестаковича за публикацию видеоролика о «приморский партизанах», который включен в федеральный список экстремистских материалов, сообщает «Медиазона».

Суд признал мужчину виновным по статье 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов) и оштрафовал на тысячу рублей.

Шестаковича задержали вечером 18 сентября, а затем доставили в центр «Э». В протоколе, составленном на активиста, сообщалось, что он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» признанный экстремистским видеоролик под названием «Последняя видеозапись ребят из Приморских партизан».

При этом саму видеозапись активист опубликовал еще в 2010 году.


5 комментариев

2
Мои Пятькопеек , 20 сентября 2016 в 22:59
Это жуткое преступление не имеет срока давности! Кстати, оправдавший их суд ещё на свободе?
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0
Бен Джойс , 20 сентября 2016 в 23:03
Ой, ой, тирановы кровавости...
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4
Евгений Лапин , 20 сентября 2016 в 23:09
Надо же - как глубоко копают, так и до 1917 года дойдут.
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2
Nail Timler , 20 сентября 2016 в 23:27
"активист опубликовал еще в 2010 году и оштрафован на тысячу рублей" - а я хочу сообщить, что в 1978 году ряд студентов моего ВУЗа пили вражеское голландское пиво "Bavaria", купленное за чеки в буржуйском магазине "Березка".
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0
Бен Джойс , 20 сентября 2016 в 23:48
Вот, и доносчик.
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