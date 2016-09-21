Новости
751 «Коммерсант» узнал об «угольном следе» в убийстве лидера «Оплота» Жилина
Следствие определилось с основной версией убийства главы украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина, пишет «Коммерсант».
По информации издания, мотив убийства связан с коммерческой деятельностью Жилина. Собеседник «Ъ» рассказал, что во время обыска в квартире убитого были найдены расписки, из которых следует, что Жилин давал в долг крупные суммы. В частности, один из выданных им займов составил около полумиллиона долларов.
«Коммерсант» приводит показания сопровождавшего Жилина при покушении его соратника Андрея Козырева (Козара). По его словам, он и Жилин прибыли на встречу, которая «касалась шахт Донбасса».
Отмывал средства на «Русский мир» и конфликтовал с мэром Харькова: за что застрелили Евгения Жилина?
Другой источник издания добавил, что Жилин участвовал в схемах по поставке бензина и дизельного топлива на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которыми занимался украинский олигарх Сергей Курченко. Жилин, пишет «Коммерсант», был причастен и к поставкам угля, добываемого на территориях ДНР и ЛНР.
Напомним, Евгения Жилина убили 19 сентября в ресторане «Ветерок» в элитном подмосковном поселке Горки-2. Злоумышленник, поджидавший Жилина в заведении, произвел несколько выстрелов из пистолета, после чего скрылся. Второй человек, в которого стреляли в ресторане, Андрей Козырев, был тяжело ранен и госпитализирован.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «убийство двух и более лиц» и «незаконный оборот оружия».
«Оплот» — пророссийская украинская организация. Ее члены принимали участие в протестах против Евромайдана весной 2014 года, позже некоторые из них отправились воевать в Донбасс на стороне сепаратистов.
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Минобороны рассказало о минометной установке рядом с обстрелянным гумконвоем ООН
Путин объявил благодарность Яровой за заслуги в законотворчестве
ИГ распространило видео с якобы захваченным в плен офицером ФСБ
Отмывал средства на «Русский мир» и конфликтовал с мэром Харькова: за что застрелили Евгения Жилина?
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах22351
-
Выборы 2016. Как это было: пирожки, танцы и бесплатные билеты на Бублика3263
-
Выборы Госдумы в Москве: голосование на участках и на дому, подсчёт итогов и штаб Гудкова2725
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)4602
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве5431
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского3491
Самое обсуждаемое
Bellingcat ответил на доклад «Алмаз-Антея» об обстоятельствах гибели рейса МН17
Semen Student , 19 сентября 2016 в 18:14: Здрасте, приехали!))) Какую...
Победа коалиции дачников и Жириновского
СТЕПАН КОЛЬЦОВ , 19 сентября 2016 в 14:47 "Наш народ голосует...
19 сентября 2018 года. Результаты парламентских выборов изменили ход политического времени
кто о чём, а вшивый о бане!
Самое читаемое
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»219560
Публикуем текст, который может быть положен в основу российской реакции на выводы Нидерландов об обстоятельствах гибели рейса МН17106543
«Депутаты седьмой Думы будут в похоронной комиссии режима»80293
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев