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Новости

751 «Коммерсант» узнал об «угольном следе» в убийстве лидера «Оплота» Жилина

21.09.2016 Теги: днр, лнр, россия, убийство, украина

Следствие определилось с основной версией убийства главы украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина, пишет «Коммерсант».

По информации издания, мотив убийства связан с коммерческой деятельностью Жилина. Собеседник «Ъ» рассказал, что во время обыска в квартире убитого были найдены расписки, из которых следует, что Жилин давал в долг крупные суммы. В частности, один из выданных им займов составил около полумиллиона долларов.

«Коммерсант» приводит показания сопровождавшего Жилина при покушении его соратника Андрея Козырева (Козара). По его словам, он и Жилин прибыли на встречу, которая «касалась шахт Донбасса».

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Другой источник издания добавил, что Жилин участвовал в схемах по поставке бензина и дизельного топлива на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которыми занимался украинский олигарх Сергей Курченко. Жилин, пишет «Коммерсант», был причастен и к поставкам угля, добываемого на территориях ДНР и ЛНР.

Напомним, Евгения Жилина убили 19 сентября в ресторане «Ветерок» в элитном подмосковном поселке Горки-2. Злоумышленник, поджидавший Жилина в заведении, произвел несколько выстрелов из пистолета, после чего скрылся. Второй человек, в которого стреляли в ресторане, Андрей Козырев, был тяжело ранен и госпитализирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «убийство двух и более лиц» и «незаконный оборот оружия».

«Оплот» — пророссийская украинская организация. Ее члены принимали участие в протестах против Евромайдана весной 2014 года, позже некоторые из них отправились воевать в Донбасс на стороне сепаратистов.


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