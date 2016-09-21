Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергает обвинения США в атаке на гуманитарный конвой в Сирии, передает Reuters.

«Мы здесь ни при чем», — заявила Захарова. По ее словам, Вашингтон «не располагает фактами» по инциденту.

Ранее заместитель советника по национальной безопасности администрации президента США Бен Родс заявил, что Россия несет ответственность за нападение на гуманитарный конвой на востоке Алеппо. «Мы считаем, что российское правительство несет ответственность за удары с воздуха в этой области», — цитирует его агентство.

По информации телеканала CNN, власти США пришли к выводу, что авиаудары по гуманитарному конвою ООН в Сирии нанесла российская авиация. Два чиновника американского правительства рассказали Reuters, что два российских бомбардировщика находились в небе в районе, где случился инцидент.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее также отверг причастность Москвы к удару по гумконвою ООН. Российские специалисты, по его словам, изучили видео передвижения, снятое беспилотником, и обнаружили, что вместе с автоколонной террористы «перебрасывают пикап с прицепленным минометом большого калибра».

Напомним,19 сентября в Сирии вооруженные группировки обстреляли конвой совместной гуманитарной помощи ООН и сирийского отделения общества Красного Полумесяца. Под обстрел попали не менее 18 грузовиков. По различным данным, погибли от 10 до 20 человек.