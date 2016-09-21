Новая газета

Университет «Новой газеты»: новый сезон. Анонсы лекций 21 и 22 сентября
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

1351 СМИ рассказали о планах ФСБ расшифровывать интернет-трафик россиян

21.09.2016 Теги: интернет, минкомсвязи, минпромторг, фсб

ФСБ совместно с Минкомсвязи и Минпромторгом обсуждают возможность дешифровать весь интернет-трафик россиян, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в IT-отрасли и администрации президента.

Собеседник издания рассказал, что для исполнения «закона Яровой» ведомства изучают вопросы хранения данных, а также расшифровки и анализа интернет-трафика. 

По информации источника «Коммерсанта» в администрации президента, ФСБ настаивает на расшифровке трафика  в режиме real-time. 

«Хранить эксабайты шифрованного интернет-трафика не имеет смысла — в нем ничего не найдешь. ФСБ выступает за то, чтобы расшифровывать весь трафик в режиме real-time и анализировать его по ключевым параметрам, условно говоря, по слову «бомба», а министерства настаивают на расшифровке трафика лишь по тем абонентам, которые привлекут внимание правоохранительных органов», — цитирует его газета.

Один из вариантов дешифровки — установка на сетях операторов оборудования, способного выполнять MITM-атаку (Man in the Middle). При такой атаке для пользователя оборудование притворяется запрошенным сайтом, а для сайта — пользователем.

«Получается, что пользователь будет устанавливать SSL-соединение с этим оборудованием, а уже оно — с сервером, к которому обращался пользователь. Оборудование расшифрует перехваченный от сервера трафик, а перед отправкой пользователю заново зашифрует его SSL-сертификатом, выданным российским удостоверяющим центром (УЦ). Чтобы браузер пользователя не выдавал ему оповещений о небезопасном соединении, российский УЦ должен быть добавлен в доверенные корневые центры сертификации на компьютере пользователя», — объясняет источник.

Для анализа трафика планируется использовать DPI-системы (Deep Packet Inspection), с помощью которых операторы связи проводят фильтрацию по спискам запрещенных Роскомнадзором сайтов.

Напомним, депутат Госдумы Ирина Яровая известна как автор так называемых антитеррористических поправок к законам, которые СМИ прозвали «пакетом Яровой». Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода (точный срок назовет правительство) хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.


7 комментариев

0
Татьяна Титова , 21 сентября 2016 в 09:02
"условно говоря, по слову «бомба»

А если речь пойдёт, например, о тёте, которая собралась и приехала в гости? ФСБ до посинения будет расшифровывать такие сообщения, и не факт, что окажется, что к кому-то действительно приехала тётя вместо бомбы.)))
Ответить 
2
Вадим Агеев , 21 сентября 2016 в 09:05
Фраеров нет, там ключевые слова будут- митинги, сборы, демократия, Навальный , оппозиция и тд и тп , а бомба для них опасности не представляет
Ответить 
0
Владимир Василенко , 21 сентября 2016 в 09:24
и такие еще - власть, чиновники, полиция, прокуратура, судьи, взяточники, коррупция, воры, тупые, дебилы, надоели, сил нет терпеть, гнать их, дать пинка,
Ответить 
0
Николай Ш , 21 сентября 2016 в 09:09
ВАДИМ АГЕЕВ , 21 сентября 2016 в 09:05
Фраеров нет, там ключевые слова будут- митинги, сборы, демократия, Навальный , оппозиция и тд и тп
______
И че?! Ну войдут в лексикон новые идиомы, типа, сегодняшний корпоратив - алкогольный митинг, или там "акция протеста против трезвого образа жизни". вместо сегодняшнего мальчишника....
Ответить 
2
Одинокий волк , 21 сентября 2016 в 09:10
Удивляет, что никто не пытался прикинуть цену этого "нововведения" (в кавычках потому, что оно давно используется спецслужбами для отдельных пользователей).
Коротко: для каждого IP нужно использовать ДВА, пусть достаточно сильно урезанных, но компьютера, а если у вас подсеть (домашняя, напр.), то и для каждого устройства (Notebook, Смартфон и пр.)
З-х годичное хранилище всего трафика - ничто, по сравнению с этим.
А потенциальный террорист может легко обойти MITM анонимно выходя с чужого IP. Особенно, если использовать шифровку сообщений (что, между прочим, давно рекомендовано и законопослушным гражданам).
PGP должен стоять НА КАЖДОМ компьютере!
Ответить 
2
Funtik Dron , 21 сентября 2016 в 09:35
Сэкс - бомба и вы на крючке ... смешно над фсб ...деньги на ветер !
Ответить 
3
Анатолий Прокопьев , 21 сентября 2016 в 09:48
Николай II очень большие средства тратил на охранку - филеры, провокаторы, псевдопартии, агенты влияния.. Если посмотреть размеры финансирования, то они будут сопоставимы, скорее всего, с нынешними.. Да и активность службистов была на уровне..
Но ничего не помогло.. Эра самодержавия, как самого неэффективного механизма госуправления, закончилась давно в конце 18 века.. И просто глупо цепляться за возможность сохранить этот политический атавизм..
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии
«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии

Фото дня

Предвыборный штаб кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Дмитрия Гудкова. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах

Партнеры

Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой
Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

21 сентября
20 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама