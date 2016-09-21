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Новости

285 США предоставят Украине 1 млрд долларов кредитных гарантий

21.09.2016 Теги: деньги, кредит, сша, украина

Украина получит от США 1 млрд кредитных гарантий, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Хорошие новости из Нью-Йорка. Украина получит 1 млрд долларов кредитных гарантий», — заявил украинский лидер после встречи с вице-президентом США Джо Байденом.

Порошенко поблагодарил Вашингтон за ужесточение санкций против России, а также договорился с Байденом «активизировать дипломатические усилия, чтобы прекратить российскую агрессию против Украины».

На прошлой неделе Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение кредита Украине. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман тогда подчеркнул, что транш МВФ — «это не просто помощь, которая нужна экономике, это еще и сигнал иностранным инвесторам, что в экономику Украины можно и нужно вкладывать деньги».

Напомним, четырехлетняя программа финансовой помощи фонда Украине предусматривает выделение 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш кредита на 5 миллиардов долларов, в августе — второй транш на 1,7 миллиарда. Киев ожидал выделения третьего транша с мая этого года, однако перечисление средств МВФ откладывалось из-за политического кризиса на Украине, который мешал утверждению необходимых реформ.


9 комментариев

-3
Олег Коротаев , 21 сентября 2016 в 09:11
Когда-то я уже это слышал.
И опять Американцы побоялись деньги давать, или деньги это своего рода "сахаров" который еще нужно заслужить, только вопоос-чем?
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1
Алексей Неважно(Киев) , 21 сентября 2016 в 09:15
Олег.Что и где вы слышали?И американцы дали деньги,или вы не в курсе,что такое гарантии США?
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-1
Олег Коротаев , 21 сентября 2016 в 09:39
Гарантии США, это страна в огне или это нет страны?
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0
A H , 21 сентября 2016 в 09:20
Не ваше троллячье дело, Коротаев, что американцы предоставляют Украине.
Бней Брит, он же Дремов, он же Диамант уже дочирикался. You next
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-1
Олег Коротаев , 21 сентября 2016 в 09:40
Да не, я только отдохнул
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0
Владимир Василенко , 21 сентября 2016 в 09:40
Олег Коротаев , 21 сентября 2016 в 09:11
еще нужно заслужить, только вопрос-чем?
*******
Чем заслужить ? Да очень просто. Всего лишь надо господина Путина и его сообщников послать на хутор бабочек ловить!!! А вы Олег тоже сообщник господина Путина ?
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0
Олег Коротаев , 21 сентября 2016 в 10:01
Да, я за него голосовал, значит несу ответственность
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-1
Бен Джойс , 21 сентября 2016 в 09:54
Счастье есть.
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0
A H , 21 сентября 2016 в 09:56
Счастливы, что Украина деньги получила ?
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