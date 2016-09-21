Украина получит от США 1 млрд кредитных гарантий, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Хорошие новости из Нью-Йорка. Украина получит 1 млрд долларов кредитных гарантий», — заявил украинский лидер после встречи с вице-президентом США Джо Байденом.

Порошенко поблагодарил Вашингтон за ужесточение санкций против России, а также договорился с Байденом «активизировать дипломатические усилия, чтобы прекратить российскую агрессию против Украины».

На прошлой неделе Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение кредита Украине. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман тогда подчеркнул, что транш МВФ — «это не просто помощь, которая нужна экономике, это еще и сигнал иностранным инвесторам, что в экономику Украины можно и нужно вкладывать деньги».

Напомним, четырехлетняя программа финансовой помощи фонда Украине предусматривает выделение 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш кредита на 5 миллиардов долларов, в августе — второй транш на 1,7 миллиарда. Киев ожидал выделения третьего транша с мая этого года, однако перечисление средств МВФ откладывалось из-за политического кризиса на Украине, который мешал утверждению необходимых реформ.