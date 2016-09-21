Новости
107 В США скончался режиссер фильма «8 миля» Кертис Хэнсон
В США на 72 году жзни скончался режиссер, сценарист и лауреат премии «Оскар» Кертис Хэнсон, пишет The Hollywood Reporter.
Причиной смерти стал сердечный приступ. Режиссера нашли мертвым в его доме.
Thank you Curtis Hanson for all that you've given us. You'll be missed. pic.twitter.com/pOJJigZmso— The Academy (@TheAcademy) 21 сентября 2016 г.
«Спасибо тебе, Кертис Хэнсон, за то, что ты подарил нам. Тебя будет не хватать», — сказано в твиттере Американской академии кинематографических искусств.
Кертис Хэнсон начал работать в 1970 году в качестве сценариста. Всего режиссер снял 17 картин, продюсировал 13 и написал сценарий еще для девяти фильмов. Он получил «Оскар»за лучший адаптированный сценарий после выхода фильма «Секреты Лос-Анджелеса», которая в общей сложности была номинирована на девять призов киноакадемии. Еще одна известная картина Хэнсона — «Восьмая миля», главную роль в которой исполнил американский рэпер Эминем.
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Суд оштрафовал крымчанина за выложенный шесть лет назад ролик с «приморскими партизанами»
«Угольный след» в убийстве лидера «Оплота»
Путин объявил благодарность Яровой за заслуги в законотворчестве
ИГ распространило видео с якобы захваченным в плен офицером ФСБ
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах22428
-
Выборы 2016. Как это было: пирожки, танцы и бесплатные билеты на Бублика3281
-
Выборы Госдумы в Москве: голосование на участках и на дому, подсчёт итогов и штаб Гудкова2745
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)4627
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве5446
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского3492
Самое обсуждаемое
Bellingcat ответил на доклад «Алмаз-Антея» об обстоятельствах гибели рейса МН17
Semen Student , 19 сентября 2016 в 18:14: Здрасте, приехали!))) Какую...
Победа коалиции дачников и Жириновского
Проблема страны, конечно, в тех, кто у власти. Но можно ли повлиять...
19 сентября 2018 года. Результаты парламентских выборов изменили ход политического времени
кто о чём, а вшивый о бане!
Самое читаемое
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»219684
Публикуем текст, который может быть положен в основу российской реакции на выводы Нидерландов об обстоятельствах гибели рейса МН17106616
«Депутаты седьмой Думы будут в похоронной комиссии режима»80382
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев