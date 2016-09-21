В США на 72 году жзни скончался режиссер, сценарист и лауреат премии «Оскар» Кертис Хэнсон, пишет The Hollywood Reporter.

Причиной смерти стал сердечный приступ. Режиссера нашли мертвым в его доме.

Thank you Curtis Hanson for all that you've given us. You'll be missed. pic.twitter.com/pOJJigZmso — The Academy (@TheAcademy) 21 сентября 2016 г.

«Спасибо тебе, Кертис Хэнсон, за то, что ты подарил нам. Тебя будет не хватать», — сказано в твиттере Американской академии кинематографических искусств.

Кертис Хэнсон начал работать в 1970 году в качестве сценариста. Всего режиссер снял 17 картин, продюсировал 13 и написал сценарий еще для девяти фильмов. Он получил «Оскар»за лучший адаптированный сценарий после выхода фильма «Секреты Лос-Анджелеса», которая в общей сложности была номинирована на девять призов киноакадемии. Еще одна известная картина Хэнсона — «Восьмая миля», главную роль в которой исполнил американский рэпер Эминем.