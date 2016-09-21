Новая газета

Университет «Новой газеты»: новый сезон. Анонсы лекций 21 и 22 сентября
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

55 Власти Китая пообещали снять 13-летний запрет на импорт говядины из США

21.09.2016 Теги: запреты, китай, сша, экономика

Глава Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с американскими бизнес-партнерами в Нью-Йорке сообщил, что Китай снимет 13-летний запрет на импорт говядины из США, передает Wall Street Journal.

«Мы также признаем, что у США очень хорошая говядина, так почему мы должны отрицать выбор китайских покупателей?», — сказал он.

При этом глава Госсовета не уточнил, когда именно Китай возобновит импорт говядины. Ранее, пишет издание, торговые эксперты прогнозировали отмену запрета уже к концу 2016 года.

Китай запретил ввоз говядины из США в 2003 году из-за опасения «коровьего бешенства». Аналогичный запрет до августа этого года сохранялся в Бразилии.


0 комментариев


Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии
«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии

Фото дня

Предвыборный штаб кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Дмитрия Гудкова. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах

Партнеры

Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой
Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

21 сентября
20 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама