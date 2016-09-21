Глава Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с американскими бизнес-партнерами в Нью-Йорке сообщил, что Китай снимет 13-летний запрет на импорт говядины из США, передает Wall Street Journal.

«Мы также признаем, что у США очень хорошая говядина, так почему мы должны отрицать выбор китайских покупателей?», — сказал он.

При этом глава Госсовета не уточнил, когда именно Китай возобновит импорт говядины. Ранее, пишет издание, торговые эксперты прогнозировали отмену запрета уже к концу 2016 года.

Китай запретил ввоз говядины из США в 2003 году из-за опасения «коровьего бешенства». Аналогичный запрет до августа этого года сохранялся в Бразилии.