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55 Власти Китая пообещали снять 13-летний запрет на импорт говядины из США
Глава Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с американскими бизнес-партнерами в Нью-Йорке сообщил, что Китай снимет 13-летний запрет на импорт говядины из США, передает Wall Street Journal.
«Мы также признаем, что у США очень хорошая говядина, так почему мы должны отрицать выбор китайских покупателей?», — сказал он.
При этом глава Госсовета не уточнил, когда именно Китай возобновит импорт говядины. Ранее, пишет издание, торговые эксперты прогнозировали отмену запрета уже к концу 2016 года.
Китай запретил ввоз говядины из США в 2003 году из-за опасения «коровьего бешенства». Аналогичный запрет до августа этого года сохранялся в Бразилии.
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