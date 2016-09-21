Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) улучшило прогноз по рейтингу 17 российских компаний с «негативного» до «стабильного».

Речь идет о «Газпроме», «Газпром нефти», «Лукойле», НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат — ред.), «Роснефти», «Северстали», МТС, «Ростелекоме», «Мегафоне», «Магните», «Совкомфлоте», «Транснефти», ФСК ЕЭС («Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» — ред.), ФПК (Федеральная пассажирская компания — ред.), «Мосэнерго», «Россетях», РЖД.

На прошлой неделе S&P изменило прогноз долгосрочных рейтингов России с «негативного» на «стабильный» благодаря снижению внешних рисков и продолжающимся корректировкам в экономике.

Агентство подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BB+, в национальной валюте — BBB-.