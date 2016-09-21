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Новости

431 S&P улучшило прогноз по рейтингу 17 российских компаний

21.09.2016 Теги: рейтинги, россия, экономика

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) улучшило прогноз по рейтингу 17 российских компаний с «негативного» до «стабильного». 

Речь идет о «Газпроме», «Газпром нефти», «Лукойле», НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат — ред.), «Роснефти», «Северстали», МТС, «Ростелекоме», «Мегафоне», «Магните», «Совкомфлоте», «Транснефти», ФСК ЕЭС («Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» — ред.), ФПК (Федеральная пассажирская компания — ред.), «Мосэнерго», «Россетях», РЖД.

На прошлой неделе S&P изменило прогноз долгосрочных рейтингов России с «негативного» на «стабильный» благодаря снижению внешних рисков и продолжающимся корректировкам в экономике.

Агентство подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BB+, в национальной валюте — BBB-.


10 комментариев

-2
Володя Морозов , 21 сентября 2016 в 10:23
Больной перед смертью потел?
Да
Замечательно
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0
Олег Коротаев , 21 сентября 2016 в 10:28
А как же это: разорвана в клочья!?
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2
Owod_ RUS , 21 сентября 2016 в 10:41
А это вопрос к пенсионерам, которым положенную по ФЗ (!) индексацию пенсий заменили разовой выплатой (и то пока не выплатили, а только пообещали).

А ещё это вопрос к тем людям, чья накопительная часть пенсий "замораживается" - уже который год! - умным и талантливым в экономических вопросах правительством.

Вы их спросите - они вам подробно про "клочья" расскажут. )))
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2
Jochan Klauer , 21 сентября 2016 в 11:04
Олег Коротаев, вы действительно не понимаете что такое рейтинг S&P?
Так я вам обьясню с удовольствием. Стабильный рейтинг означает отсутствие как падения, так и роста. Никакой корреляции с "разорвана в клочья", или "необычайно развита". Те если лежит на дне - так это означает - будет там дальше лежать. Стабильно.
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0
Олег Коротаев , 21 сентября 2016 в 12:01
Я только понимаю, что эти рейтинги, в основном высказываются из пальца, что и было доказано кризисом 2008 года, кто там банкам рейтинги утверждал?
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1
Володя Морозов , 21 сентября 2016 в 11:27
несырьевая экономика разорвана в клочья была еще до "Крымнаш", сырьевую экономику США решили не добивать. Пока.
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0
ашим .н , 21 сентября 2016 в 10:36
А как же компания "Управделами президента" Я слышал у них очень не плохо дела идут.
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-1
Бен Джойс , 21 сентября 2016 в 10:38
Миша, а вы поделитесь инсайдом с Standard & Poor's (S&P).
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-1
Петр Колобков , 21 сентября 2016 в 11:01
Вот вам и признание выборов. Все сходится. Сдуваются исключительные.
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1
Кот Учёный , 21 сентября 2016 в 11:29
Очень хорошие показатели у "Ростеха", компаний Тимченко и Ротенберга. Растут как на дрожжах на казённых внеконкурсных многомиллиардных заказах (многократная прибыль). Но так как они все под санкциями, то S&P их не будет рейтинговать.
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