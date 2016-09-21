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780 Банки будут выдавать кредиты при наличии СНИЛС
С 1 января 2017 года банки смогут получать данные о кредитных историях граждан из бюро кредитных историй (БКИ) только при наличии СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта — ред.), пишет «Коммерсант». Эта норма прописана в законе «О кредитных историях».
Доступ к базе СНИЛС есть только у Пенсионного фонда, который не будет открывать доступ банкам к этой информации. В свою очередь, банки вынуждены запрашивать эти данные у граждан, которые хотят взять кредит.
Издание отмечает, что такая практика затруднит выдачу быстрых кредитов, которые оформляют только на основании одного паспорта, потому что чаще всего россияне не носят с собой СНИЛС.
Без СНИЛС запросить данные в БКИ банки могут только по тем заемщикам, пенсионное обеспечение которых осуществляет не ПФР.
При этом в самом БКИ опасаются, что под видом СНИЛС банки могут предоставлять искусственно сформированные случайные номера.
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