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Новости

780 Банки будут выдавать кредиты при наличии СНИЛС

21.09.2016 Теги: банки, кредит

С 1 января 2017 года банки смогут получать данные о кредитных историях граждан из бюро кредитных историй (БКИ) только при наличии СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта — ред.), пишет «Коммерсант». Эта норма прописана в законе «О кредитных историях».

Доступ к базе СНИЛС есть только у Пенсионного фонда, который не будет открывать доступ банкам к этой информации. В свою очередь, банки вынуждены запрашивать эти данные у граждан, которые хотят взять кредит.

Издание отмечает, что такая практика затруднит выдачу быстрых кредитов, которые оформляют только на основании одного паспорта, потому что чаще всего россияне не носят с собой СНИЛС.

Без СНИЛС запросить данные в БКИ банки могут только по тем заемщикам, пенсионное обеспечение которых осуществляет не ПФР.

При этом в самом БКИ опасаются, что под видом СНИЛС банки могут предоставлять искусственно сформированные случайные номера.


3 комментария

2
Anton Zuykov , 21 сентября 2016 в 11:10
"При этом в самом БКИ опасаются, что под видом СНИЛС банки могут предоставлять искусственно сформированные случайные номера."

Так сделайте доступ к этой системе в режиме реального времени, чтоб сразу можно было проверить...
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3
Евгений Ковальски , 21 сентября 2016 в 11:18
А для этого нужно создать отечественный компьютер и разные защиты от Яровой, иначе все данные улетучатся за бугор!
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2
Николай Ш , 21 сентября 2016 в 11:16
Банки будут выдавать кредиты при наличии СНИЛС
_____
Можно еще ввести ному, обязывающую банки стены в салатовый цвет выкрасить..... эффект такой же будет - но глазу приятнее...
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