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Новости

71 Правительство одобрило увеличение рекламы в печатных СМИ

21.09.2016 Теги: правительство, реклама, сми

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила две инициативы, предлагающие увеличить объем рекламы в печатных СМИ до 45%, сообщает РБК.

Планируется, что поправки вступят в силу с 1 января 2017 года. Они должны улучшить положение издательского бизнеса.

На сегодняшний день, если в издании объем рекламы превышает 40%, то оно считается рекламным и облагается повышенным НДС.

«Предлагаемое позволит привлечь указанным СМИ дополнительное финансирование на осуществление своей деятельности в условиях сложной экономической ситуации на российском медиарынке», — сказано в справке к законопроекту.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин подтвердил РБК эту информацию. По его словам, рекламный рынок находится в стагнации из-за падения цен на рекламу.


2 комментария

0
Олег Коротаев , 21 сентября 2016 в 11:59
Ну что , оппозиционные СМИ, прогиб засчитаете? Или опять, режым
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0
Owod_ RUS , 21 сентября 2016 в 12:00
Да провластные издания хоть все целиком рекламой облепи - всё равно они на самоокупаемость не выйдут - никогда! Ну кому интересно читать о том, какой "депутат N умный, добрый и работящий" и тут же любоваться рекламой предприятий этого самого депутата?
Удел всех этих "печатных листков" - лежать связками (!) у входов в маркеты недорогого сегмента, где бабушки берут их пачками на домашние нужды...
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