Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила две инициативы, предлагающие увеличить объем рекламы в печатных СМИ до 45%, сообщает РБК.

Планируется, что поправки вступят в силу с 1 января 2017 года. Они должны улучшить положение издательского бизнеса.

На сегодняшний день, если в издании объем рекламы превышает 40%, то оно считается рекламным и облагается повышенным НДС.

«Предлагаемое позволит привлечь указанным СМИ дополнительное финансирование на осуществление своей деятельности в условиях сложной экономической ситуации на российском медиарынке», — сказано в справке к законопроекту.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин подтвердил РБК эту информацию. По его словам, рекламный рынок находится в стагнации из-за падения цен на рекламу.