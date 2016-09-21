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Новости

1040 Интернет-омбудсмен назвал недопустимым расшифровывать интернет-трафик россиян

21.09.2016 Теги: интернет, фсб

Уполномоченный по делам интернета Дмитрий Мариничев раскритиковал предложение ФСБ расшифровывать интернет-трафик россиян, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Это недопустимая вещь, потому что дискредитирует цифровые технологии и, соответственно, дискредитирует платежные системы, онлайн-банкинг и приватность передачи информации», — сказал Мариничев.

По его словам, нужно в обязательном порядке отслеживать трафик тех людей, в отношении которых ведутся расследования. Мариничев также засомневался, что есть возможность расшифровать весь трафик.

«Я пока не владею информацией, что существует система, способная дешифровать налету все и вся», — цитирует Мариничева радиостанция.

Ранее в среду «Коммерсант» со ссылкой на источники в IT-отрасли и администрации президента сообщил, что ФСБ совместно с Минкомсвязи и Минпромторгом обсуждают возможность дешифровать весь интернет-трафик россиян.

«Хранить эксабайты шифрованного интернет-трафика не имеет смысла — в нем ничего не найдешь. ФСБ выступает за то, чтобы расшифровывать весь трафик в режиме real-time и анализировать его по ключевым параметрам, условно говоря, по слову «бомба», а министерства настаивают на расшифровке трафика лишь по тем абонентам, которые привлекут внимание правоохранительных органов», —  рассказал собеседник газеты.


7 комментариев

6
Grahor Rootless , 21 сентября 2016 в 12:31
«Это недопустимая вещь, потому что дискредитирует цифровые технологии и, соответственно, дискредитирует платежные системы, онлайн-банкинг и приватность передачи информации»

Ну уж разумеется. Представьте себе богатого человека, который вдруг осознает, что управлять его банковским счетом и переводить деньги от его имени может не только любой майор госбезопасности, но и любой техник на минимальной зарплате у провайдера (а иначе не сделаешь тотальную расшифровку).
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4
Кот Учёный , 21 сентября 2016 в 12:37
Ага, прислушаются к его мнению и не будут. Свежо предание...
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5
Анатолий Прокопьев , 21 сентября 2016 в 12:39
Дешифровать налету все и вся невозможно.. Тут никакая энигма не поможет..
Шифры существуют секунды, никакой оператор не успеет..
Скорее всего будут ловить постфактум.. Т.е. блогеров и комментаторов после опубликования поста или статьи.. Но это уже идет, просто после создания МГБ это будет главная задача - выявить всех инакомыслящих.. Тем более большинство засветилось..
Вопрос - что с ними делать? Всех же не пересажаешь..
Значит либо газовая камера, либо полигон в Бутово..
Я уже ничему не удивлюсь, тем более власть идет именно в этом направлении..
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2
5kopeek FreukenBok , 21 сентября 2016 в 12:56
Анатолий Прокопьев, это почему же " не пересажаешь " ? Если задаться целью , то и возможности найдутся.
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0
Jochan Klauer , 21 сентября 2016 в 13:23
Верно :) пересажать может и не пересажаешь, но попробовать можно. ВЧК для того и создают заново.
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4
И. М. , 21 сентября 2016 в 12:53
Убивать Немцова, Литвиненко и других недопустимо было тоже. Однако в подлом (удалено модератором) мирке допустимо все.
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1
Андрей В , 21 сентября 2016 в 13:57
Расшифровать всё технически невозможно. Разве что наиболее популярные протоколы вроде https, которыми пользуются простые люди. Террористы же пользуются более специфичным шифрованием, распознавать и расшифровать которое в реальном времени не позволят возможности оборудования. Их нововведение не коснется.
Скорее всего основным направлением слежки будут обычные соцсети и обычные люди, недовольные властью. Может быть, параллельно еще наркотиками займутся.
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