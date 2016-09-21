Уполномоченный по делам интернета Дмитрий Мариничев раскритиковал предложение ФСБ расшифровывать интернет-трафик россиян, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Это недопустимая вещь, потому что дискредитирует цифровые технологии и, соответственно, дискредитирует платежные системы, онлайн-банкинг и приватность передачи информации», — сказал Мариничев.

По его словам, нужно в обязательном порядке отслеживать трафик тех людей, в отношении которых ведутся расследования. Мариничев также засомневался, что есть возможность расшифровать весь трафик.

«Я пока не владею информацией, что существует система, способная дешифровать налету все и вся», — цитирует Мариничева радиостанция.

Ранее в среду «Коммерсант» со ссылкой на источники в IT-отрасли и администрации президента сообщил, что ФСБ совместно с Минкомсвязи и Минпромторгом обсуждают возможность дешифровать весь интернет-трафик россиян.

«Хранить эксабайты шифрованного интернет-трафика не имеет смысла — в нем ничего не найдешь. ФСБ выступает за то, чтобы расшифровывать весь трафик в режиме real-time и анализировать его по ключевым параметрам, условно говоря, по слову «бомба», а министерства настаивают на расшифровке трафика лишь по тем абонентам, которые привлекут внимание правоохранительных органов», — рассказал собеседник газеты.