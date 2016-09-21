Новости
908 Юлия Ефимова решила продать подаренный BMW ради квартиры в Москве
Пловчиха Юлия Ефимова решила продать подаренный кроссовер BMW X4, чтобы приобрести квартиру в Москве.
«Сейчас у меня другие потребности. Во-первых, у меня уже есть классный автомобиль, тоже «олимпийский» — Audi A6 за бронзовую медаль Лондона-2012. Так как я все время после тех Игр жила в Америке, она почти новая, с минимальным пробегом. Катаюсь на ней, только когда бываю в Волгодонске. Во-вторых, мне нужны деньги, чтобы купить квартиру в Москве», — цитирует ее издание «Весь спорт».
По ее словам, продажа автомобиля будет проходить в формате «закрытого аукциона».
«На днях я смотрела цены на недвижимость в столице — и поняла, что без продажи BMW X4 никак не обойтись», — добавила она.
Напомним, ранее в интернете появилось объявление о продаже автомобиля, подаренного президентом за золотую медаль на Олимпиаде. За автомобиль владелец запросил более 4,5 млн рублей. По информации Р-спорт, машина принадлежит члену сборной по синхронному плаванию.
Позже Федерация синхронного плавания России пообещала помочь спортсменке.
Юлия Ефимова завоевала две серебряные медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Автомобили вручили призерам Олимпийских игр на церемонии чествования спортсменов, которая состоялась в Кремле 25 августа. Золотые призеры получили BMW Х6, серебряные — BMW X5, бронзовые — BMW X3.
Партнеры
Реклама
Блог редакции
ФСБ планирует расшифровывать интернет-трафик россиян
Правительство одобрило увеличение рекламы в печатных СМИ
Короед и выборы
В поисках украденного смысла
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах22612
-
Выборы 2016. Как это было: пирожки, танцы и бесплатные билеты на Бублика3333
-
Выборы Госдумы в Москве: голосование на участках и на дому, подсчёт итогов и штаб Гудкова2798
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)4683
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве5500
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского3494
Самое обсуждаемое
Bellingcat ответил на доклад «Алмаз-Антея» об обстоятельствах гибели рейса МН17
Semen Student , 19 сентября 2016 в 18:14: Здрасте, приехали!))) Какую...
Победа коалиции дачников и Жириновского
Проблема страны, конечно, в тех, кто у власти. Но можно ли повлиять...
19 сентября 2018 года. Результаты парламентских выборов изменили ход политического времени
Можно только догадаться, почему Greg Truman решил отличиться своим...
Самое читаемое
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»219908
Публикуем текст, который может быть положен в основу российской реакции на выводы Нидерландов об обстоятельствах гибели рейса МН17106788
«Депутаты седьмой Думы будут в похоронной комиссии режима»80531
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
5 комментариев