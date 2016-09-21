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Новости

908 Юлия Ефимова решила продать подаренный BMW ради квартиры в Москве

21.09.2016 Теги: олимпиада, спорт

Пловчиха Юлия Ефимова решила продать подаренный кроссовер BMW X4, чтобы приобрести квартиру в Москве.

«Сейчас у меня другие потребности. Во-первых, у меня уже есть классный автомобиль, тоже «олимпийский» — Audi A6 за бронзовую медаль Лондона-2012. Так как я все время после тех Игр жила в Америке, она почти новая, с минимальным пробегом. Катаюсь на ней, только когда бываю в Волгодонске. Во-вторых, мне нужны деньги, чтобы купить квартиру в Москве», — цитирует ее издание «Весь спорт».

По ее словам, продажа автомобиля будет проходить в формате «закрытого аукциона».

«На днях я смотрела цены на недвижимость в столице — и поняла, что без продажи BMW X4 никак не обойтись», — добавила она.

Напомним, ранее в интернете появилось объявление о продаже автомобиля, подаренного президентом за золотую медаль на Олимпиаде. За автомобиль владелец запросил более 4,5 млн рублей. По информации Р-спорт, машина принадлежит члену сборной по синхронному плаванию.

Позже Федерация синхронного плавания России пообещала помочь спортсменке.

Юлия Ефимова завоевала две серебряные медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Автомобили вручили призерам Олимпийских игр на церемонии чествования спортсменов, которая состоялась в Кремле 25 августа. Золотые призеры получили BMW Х6, серебряные — BMW X5, бронзовые — BMW X3.


5 комментариев

-2
Олег Коротаев , 21 сентября 2016 в 13:18
Правильно, что бы купить что то не нужное, нужно продать что то не нужное.
Не накаркать бы, еще уедет жить в Америку.....
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1
Жанна Жалевич , 21 сентября 2016 в 13:40
А почему БМВ?Как же поддержка отечественного производителя?Или за Ладу-Калину ноги не бегут и руки не плывут?)))
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0
Олег Коротаев , 21 сентября 2016 в 13:46
Жанна, вы не следите за новостями, ладу хрэй, подарили самарском спорсменам.
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0
Jochan Klauer , 21 сентября 2016 в 13:52
In January 2014, it was announced that Yefimova had failed an out of competition drug test in October 2013.[3] Her positive test was for DHEA, an endogenous steroid hormone banned in professional sports.[10] On 13 May 2014, she was disqualified for 16 months, from 31 October 2013, until 28 February 2015.[11] She was also stripped of her results and medals at the 2013 European Short Course Championships. Her four world short-course records (two relays and the 50 metres and 200 metres breaststroke set in November/December 2013) were also invalidated.
Ну и цирк с мельдонием в 2016ом. Чет как-то нехорошо. Действительно, пора в Москву из калифорнии двигать.
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0
kirill malinov , 21 сентября 2016 в 13:53
В далёкие 70-е мой непутёвый дедушка состоя в браке со 2-ой молодой женой умудрился выиграть в Спортлото а/м "Запорожец". А при разделе имущества (решили разветись) выяснилось, что машина делится на 2 части по 15 коп. (стоимость билета) Смех конечно, но развод отложили.
Платят ли олимпийцы налог с подаренного дохода? Интересно, с какой стоимости БМВ.

Некоторые ипотечники собственную почку продают, чтоб квартиру не отобрали. Народ не осудит, если вместе с БМВ при продаже на лобовом стекле рядом с полосатой ленточкой будет висеть ещё золотая медаль. Это увеличит продажную стоимость, тем более, что у авто сборка скорее всего российская, да вдруг ещё эхо анализов какое-то прилетит.
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