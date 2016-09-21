Пловчиха Юлия Ефимова решила продать подаренный кроссовер BMW X4, чтобы приобрести квартиру в Москве.

«Сейчас у меня другие потребности. Во-первых, у меня уже есть классный автомобиль, тоже «олимпийский» — Audi A6 за бронзовую медаль Лондона-2012. Так как я все время после тех Игр жила в Америке, она почти новая, с минимальным пробегом. Катаюсь на ней, только когда бываю в Волгодонске. Во-вторых, мне нужны деньги, чтобы купить квартиру в Москве», — цитирует ее издание «Весь спорт».

По ее словам, продажа автомобиля будет проходить в формате «закрытого аукциона».

«На днях я смотрела цены на недвижимость в столице — и поняла, что без продажи BMW X4 никак не обойтись», — добавила она.

Напомним, ранее в интернете появилось объявление о продаже автомобиля, подаренного президентом за золотую медаль на Олимпиаде. За автомобиль владелец запросил более 4,5 млн рублей. По информации Р-спорт, машина принадлежит члену сборной по синхронному плаванию.

Позже Федерация синхронного плавания России пообещала помочь спортсменке.

Юлия Ефимова завоевала две серебряные медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Автомобили вручили призерам Олимпийских игр на церемонии чествования спортсменов, которая состоялась в Кремле 25 августа. Золотые призеры получили BMW Х6, серебряные — BMW X5, бронзовые — BMW X3.