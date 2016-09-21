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181 СМИ узнали об объединении дел сотрудников СК и Шакро Молодого
Уголовное дело в отношении троих высокопоставленных сотрудников Следственного комитета объединили в одно производство с делом об организации преступного сообщества криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой), пишет Росбалт.
По информации агентства, руководитель управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, его заместитель Александр Ламонов и заместитель главы управления московского главка ведомства Денис Никандров стали фигурантами расследования о создании преступного сообщества. Решение о предъявлении им обвинений примут в конце расследования, добавил источник Росбалта.
После ареста Никандрова, Максименко и Ламонова следствие допросило двоих сотрудников Главного управления угрозыска МВД (замначальники разных отделов), отмечает Росбалт.
«Были установлены неоднократные личные встречи этих сотрудников с Захарием Калашовым. Они подтверждают факты встреч, но заявляют, что они проводились в оперативных целях: мол, таким образом собиралась нужная информация. Однако имеющиеся сведения ставят эти показания под большое сомнение», — цитирует собеседника агентство.
Напомним, с 19 июля Денис Никандров, а также руководитель УСБ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов находятся под арестом. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере от «вора в законе» Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой. По версии следственного управления ФСБ, сотрудники СК получили деньги за изменение меры пресечения для подручных Калашова, участвовавших в перестрелке у московского кафе Element.
Все трое фигурантов дела отрицают свою вину. Ранее они требовали забрать уголовное дело из ФСБ и передать его в Следственный комитет.
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