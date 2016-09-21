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1642 Сирийский военный самолет сбит над Дамаском
К северу от Дамаска разбился сирийский военный самолет, передает Reuters со ссылкой на базирующуюся в Лондоне правозащитную организацию Syrian Observatory for Human Rights.
Причина крушения самолета пока неизвестна.
По информации агентства, ответственность на себя взяли боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России — ред.).
В воскресенье, 18 сентября, в районе города Дэйр-эз-Зор ИГ сбило самолет сирийских ВВС.
Напомним, 10 сентября по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Джона Керри Москва и Вашингтон утвердили пакет договоренностей по Сирии. Встреча продолжалась 14 часов. Документы вступили в силу 12 сентября, однако они остаются «закрытыми».
Однако 19 сентября официальный Дамаск заявил о выходе из перемирия. По информации властей, повстанцы неоднократно нарушали режим тишины.
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