К северу от Дамаска разбился сирийский военный самолет, передает Reuters со ссылкой на базирующуюся в Лондоне правозащитную организацию Syrian Observatory for Human Rights.

Причина крушения самолета пока неизвестна.

По информации агентства, ответственность на себя взяли боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России — ред.).

В воскресенье, 18 сентября, в районе города Дэйр-эз-Зор ИГ сбило самолет сирийских ВВС.

Напомним, 10 сентября по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Джона Керри Москва и Вашингтон утвердили пакет договоренностей по Сирии. Встреча продолжалась 14 часов. Документы вступили в силу 12 сентября, однако они остаются «закрытыми».

Однако 19 сентября официальный Дамаск заявил о выходе из перемирия. По информации властей, повстанцы неоднократно нарушали режим тишины.