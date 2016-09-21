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Новости

1642 Сирийский военный самолет сбит над Дамаском

21.09.2016 Теги: авиация, исламское государство, сирия

 К северу от Дамаска разбился сирийский военный самолет, передает Reuters со ссылкой на базирующуюся в Лондоне правозащитную организацию Syrian Observatory for Human Rights.

Причина крушения самолета пока неизвестна.

По информации агентства, ответственность на себя взяли боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России — ред.).

В воскресенье, 18 сентября, в районе города Дэйр-эз-Зор ИГ сбило самолет сирийских ВВС.

Напомним, 10 сентября по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Джона Керри Москва и Вашингтон утвердили пакет договоренностей по Сирии. Встреча продолжалась 14 часов. Документы вступили в силу 12 сентября, однако они остаются «закрытыми».

Однако 19 сентября официальный Дамаск заявил о выходе из перемирия. По информации властей, повстанцы неоднократно нарушали режим тишины.


8 комментариев

-6
Олег Коротаев , 21 сентября 2016 в 14:35
Как-то странно, был сбит, но причина крушения пока не известна, не находите?
Упал, тк тяжелее воздуха....
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6
Алексей Неважно(Киев) , 21 сентября 2016 в 14:53
Как-то странно, был сбит, но причина крушения пока не известна, не находите?
Упал, тк тяжелее воздуха....
_______________
Молчи,Леша, молчи..... Не называй автора этой фразы д........ ля........ кхе-кхе.
Напишу так...- " По моему оценочному мнению Вам просто не хватает ума"))) Или эрудиции)))
Хотя эрудиция тут не причем)
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8
Владимир Горницкий , 21 сентября 2016 в 15:12
Да ладно, хотелось человеку продемонстрировать саркастический склад ума и как-то поставить под сомнение неприятный для "патриота" факт, не отрицая его при этом. И так торопился при этом, что не сумел разобраться, что в первом случае речь идет о сирийском самолете, который разбился сегодня, в среду, 21 сентября, в районе Дамаска, а во втором - о сирийском самолете, который был сбит в воскресенье, у города Дэйр-эз-Зор (который, кстати, находится в 451 километре от Дамаска).
Я, разумеется, не слежу пристально за комментариями г-на Коротаева, но за последние дни это уже второй его комментарий, бросившийся мне в глаза, поскольку стоит первым. В обоих случаях г-н Каратаев стремился продемонстрировать сарказм и одновременно отметиться в комментариях первым. И оба раза из-за спешки попал пальцем в небо.
Тщательнее работать надо бы г-ну Каратаеву...
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4
Кот Сибирский , 21 сентября 2016 в 15:20
не находим! самолёт такая штука которая перемещается вдали от шума городского и если вдруг перестала перемещаться то не сразу удаётся установить причину.
сила всемирного тяготения не в счёт, вернее в счёт, но сама по себе.
может там где он летел был туман и росла огромная берёза? а может волошин взялся за старое?
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2
Владимир Горницкий , 21 сентября 2016 в 15:58
Г-н Каратаев,
приношу Вам свои извинения за свой комментарий от 15.12.
Я не обратил внимания на заголовок, исходил из текста.
Так что тщательнее работать в данном случае нужно было мне. И неуместный сарказм проявил я.
Еще раз извините.
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8
Owod_ RUS , 21 сентября 2016 в 15:01
"Был сбит сирийский самолёт" - Москва тут же заявила о своей непричастности. Ну, чисто по привычке...
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1
Александр из Винницы , 21 сентября 2016 в 16:00
а высоту на которой этот самолет сбит был можно узнать?
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0
Александр из Винницы , 21 сентября 2016 в 16:00
а высоту на которой этот самолет сбит был можно узнать?
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