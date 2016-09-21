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Новости

2424 Владимир Маркин подал в отставку

21.09.2016 Теги: отставка, следственный комитет

Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин подал в отставку, сообщает Интерфакс.

Сам Маркин в разговоре с агентством рассказал, что уходит по собственному желанию.

«У нас почему-то принято считать, что человек может покинуть ответственную должность, только если его с треском выгоняют, сажают в тюрьму или выносят вперед ногами. Ни один из этих случаев ко мне не относится», — добавил Владимир Маркин.

«Но хотел бы обратить ваше внимание, что на прошлой неделе в силу каких-то обстоятельств произошла утечка о моем уходе. После этого я услышал о себе много нового, интересного, в том числе, что я достиг предельного возраста пребывания на моем посту», — сказал он.

Ранее о возможной отставке Маркина сообщал Интерфакс со ссылкой на источник. По информации агентства, он может занять должность заместителя гендиректора «РусГидро» по связям с общественностью и органами госвласти.

Сам Маркин ранее отказывался комментировать свою отставку. По словам одного из собеседников, вопрос о карьере Бастрыкина был решен уже после арестов его подчиненных, а недовольство председателем СК «зрело в течение долгого времени», так как он часто приковывал к себе излишнее внимание.

«Не смешите народ. Какие у РБК могут быть источники в ФСБ и СКР, разве что среди подследственных», — прокомментировал возможную отставку Бастрыкина Маркин.

Тогда же РБК сообщил, что свой пост после выборов в Госдуму может покинуть глава СК Александр Бастрыкин. 

Маркин работает в СК с января 2011 года, до этого, с 2007 года, он был официальным представителем СК при прокуратуре.


10 комментариев

2
ban kok , 21 сентября 2016 в 14:39
Думал не дождусь! - но после результатов выборов в госдуму уже как то все равно кто подал в отставку а кто все еще грабит страну в миллиардных размерах. Или кто то пологает что Маркин уходит нищим со своего поста, думаю 4-5 миллиардов долларов накопил на таком теплом месте если сравнивать с Захарченко
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2
kirill malinov , 21 сентября 2016 в 14:40
А кто конкретно: писатель-публицист Маркин? Журналист Маркин? Следователь Маркин? Орденоносец М...?
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1
kirill malinov , 21 сентября 2016 в 14:44
Следующий детективный бестселлер будет о влиянии НЛО на аварию на Саяно-Шушенской ГЭС?
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2
Галина Замятина , 21 сентября 2016 в 14:47
Маркину сделали предложение (по собственному, исходящего от начальства.), от которого он не смог отказаться. А не надо было "тырить" чужие тексты!
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4
Анатолий Прокопьев , 21 сентября 2016 в 14:49
Ушел в отставку человек, который должен был высказывать мнения и решения своего начальства.. т.е. "жалкая, ничтожная личность" (С).. Об чём шум? ))))
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0
Владимир Василенко , 21 сентября 2016 в 15:49
Да нет. Недооцениваете Вы его Анатолий. Генеральские погоны с лампасами все-таки солидность ему придают. Теперь уже в отставке может с чистой совесть стать солидным "Свадебным генералом" по вызову. Там на почетном месте неплохо бы смотрелся!!
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1
Nail Timler , 21 сентября 2016 в 14:49
Мир праху... тьфу ты... земля пухом... тьфу ты... удачи, Владимир Батькович.
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2
Grahor Rootless , 21 сентября 2016 в 15:03
*У нас почему-то принято считать, что человек может покинуть ответственную должность, только если его с треском выгоняют, сажают в тюрьму или выносят вперед ногами.* - просто обобщенные результаты многолетних наблюдений показывают, что такова "у нас" хорошая традиция.
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0
Доктор Ольга , 21 сентября 2016 в 15:41
Красавчик! Много нового он о себе узнал...
Видимо, как Киселёв узнал о себе из комментариев в ФБ. Только у Киселёва хватило мужества на несколько минут, а у этого аж на целую неделю..
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0
Konst Konst , 21 сентября 2016 в 16:00
Надо же. И "Белую книгу преступлений Киевской Хвунты" не дописал. А так начал, так начал...
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