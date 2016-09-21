Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин подал в отставку, сообщает Интерфакс.

Сам Маркин в разговоре с агентством рассказал, что уходит по собственному желанию.

«У нас почему-то принято считать, что человек может покинуть ответственную должность, только если его с треском выгоняют, сажают в тюрьму или выносят вперед ногами. Ни один из этих случаев ко мне не относится», — добавил Владимир Маркин.

«Но хотел бы обратить ваше внимание, что на прошлой неделе в силу каких-то обстоятельств произошла утечка о моем уходе. После этого я услышал о себе много нового, интересного, в том числе, что я достиг предельного возраста пребывания на моем посту», — сказал он.

Ранее о возможной отставке Маркина сообщал Интерфакс со ссылкой на источник. По информации агентства, он может занять должность заместителя гендиректора «РусГидро» по связям с общественностью и органами госвласти.

Сам Маркин ранее отказывался комментировать свою отставку. По словам одного из собеседников, вопрос о карьере Бастрыкина был решен уже после арестов его подчиненных, а недовольство председателем СК «зрело в течение долгого времени», так как он часто приковывал к себе излишнее внимание.

«Не смешите народ. Какие у РБК могут быть источники в ФСБ и СКР, разве что среди подследственных», — прокомментировал возможную отставку Бастрыкина Маркин.

Тогда же РБК сообщил, что свой пост после выборов в Госдуму может покинуть глава СК Александр Бастрыкин.

Маркин работает в СК с января 2011 года, до этого, с 2007 года, он был официальным представителем СК при прокуратуре.