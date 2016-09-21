Новости
2424 Владимир Маркин подал в отставку
Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин подал в отставку, сообщает Интерфакс.
Сам Маркин в разговоре с агентством рассказал, что уходит по собственному желанию.
«У нас почему-то принято считать, что человек может покинуть ответственную должность, только если его с треском выгоняют, сажают в тюрьму или выносят вперед ногами. Ни один из этих случаев ко мне не относится», — добавил Владимир Маркин.
«Но хотел бы обратить ваше внимание, что на прошлой неделе в силу каких-то обстоятельств произошла утечка о моем уходе. После этого я услышал о себе много нового, интересного, в том числе, что я достиг предельного возраста пребывания на моем посту», — сказал он.
Ранее о возможной отставке Маркина сообщал Интерфакс со ссылкой на источник. По информации агентства, он может занять должность заместителя гендиректора «РусГидро» по связям с общественностью и органами госвласти.
Сам Маркин ранее отказывался комментировать свою отставку. По словам одного из собеседников, вопрос о карьере Бастрыкина был решен уже после арестов его подчиненных, а недовольство председателем СК «зрело в течение долгого времени», так как он часто приковывал к себе излишнее внимание.
«Не смешите народ. Какие у РБК могут быть источники в ФСБ и СКР, разве что среди подследственных», — прокомментировал возможную отставку Бастрыкина Маркин.
Тогда же РБК сообщил, что свой пост после выборов в Госдуму может покинуть глава СК Александр Бастрыкин.
Маркин работает в СК с января 2011 года, до этого, с 2007 года, он был официальным представителем СК при прокуратуре.
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Флибустьеры, абордаж и грабли
Научная фантастика
S&P улучшило прогноз по рейтингу 17 российских компаний
ФСБ планирует расшифровывать интернет-трафик россиян
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах22720
-
Выборы 2016. Как это было: пирожки, танцы и бесплатные билеты на Бублика3353
-
Выборы Госдумы в Москве: голосование на участках и на дому, подсчёт итогов и штаб Гудкова2821
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)4721
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве5509
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского3494
Самое обсуждаемое
Bellingcat ответил на доклад «Алмаз-Антея» об обстоятельствах гибели рейса МН17
Semen Student , 19 сентября 2016 в 18:14: Здрасте, приехали!))) Какую...
Победа коалиции дачников и Жириновского
Проблема страны, конечно, в тех, кто у власти. Но можно ли повлиять...
«Реально «Единую Россию» поддержали 15% избирателей». Интервью физика Сергея Шпилькина
Иван Помидоров , 21 сентября 2016 в 15:40 С Вами весело! Вы или...
Самое читаемое
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»220007
«Реально «Единую Россию» поддержали 15% избирателей». Интервью физика Сергея Шпилькина84379
«Депутаты седьмой Думы будут в похоронной комиссии режима»80638
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
10 комментариев