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Новости

307 Прокуратуру Петербурга проверит комиссия из Генпрокуратуры

21.09.2016 Теги: проверки, прокуратура, чайка

Члены комиссии Генеральной прокуратуры РФ прибыли сегодня около 11 часов в Северную столицу. Как сообщили «Новой газете» в пресс-службе Горпрокуратуры, около 30 прокуроров из Москвы будут проверять работу всех 18 районных прокуратур Петербурга в период с 22 сентября по 12 октября. Столичную комиссию возглавляет заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь.

В пресс-службе добавили, что в ходе проверки, 1 октября, члены комиссии ГП РФ также проведут личный прием граждан. Он состоится 1 октября в здании Городской прокуратуры на Почтамтской улице, 2/9. Для того чтобы попасть на прием к московским прокурорам, нужно заранее записаться по телефонам, указанным на сайте петербургской прокуратуры.

По информации, полученной «Новой» в ГП РФ, комплексная проверка всех подразделений прокуратуры Петербурга была назначена распоряжением генерального прокурора Юрия Чайки 15 сентября 2016 года. Причины такого решения в ГП РФ не комментируют. Тем не менее, не скрывают, что «это самая масштабная проверка в истории петербургской прокуратуры». По ее итогам прокурору Петербурга Сергею Литвиненко, его заместителям и начальникам ключевых управлений прокуратуры в октябре предстоит заслушивание в Москве.

Информированные источники «Новой» связывают внезапное прибытие в Северную столицу московского десанта из главного надзорного ведомства России с возможными кадровыми перестановками в прокуратуре Петербурга, вплоть до скорой отставки Сергея Литвиненко.


1 комментарий

0
Nail Timler , 21 сентября 2016 в 15:54
А я знаю, почему приехала комиссия - надеются найти кладовку прокурорской уборщицы с 9 ярдами зелени и переплюнуть ФэСэБе и МеВеДэ.
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