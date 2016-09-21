Глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, являвшийся на прошедших выборах в Госдуму лидеров республиканского списка «Единой России», заявил, что отказывается от депутатского мандата, передает ТАСС.

«Я являюсь главой региона и намерен оставаться в этой должности», — объявил Евкуров на заседании политсовета регионального отделения «Единой России».

На заседании также объявили, что по итогам выборов в заксобрание Ингушетии единороссы получат 26 из 32 мандатов, три достанутся КПРФ и один — кандидату из ЛДПР.

В Ингушском одномандатном округе № 13 победу также одержал единоросс Алихан Харсиев, набравший 72,4% голосов избирателей.

В соседней Чечне 18 сентября прошли выборы главы республики, на которых победу с почти 98% голосов одержал действующий глава Чечни Рамзан Кадыров.