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568 Суд отклонил иск Глеба Самойлова к своему брату Вадиму
Савеловский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска бывшего музыканта «Агаты Кристи» Глеба Самойлова к своему старшему брату Вадиму, который также играл в рок-группе, передает ТАСС.
Истец требовал запретил брату исполнять вживую 172 написанные им песни из репертуара группы. По его мнению, это нарушает авторские права.
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Представитель Вадима Самойлова Павел Дуксин утверждал в суде, что его клиент обладает смежными правами на оспариваемые композиции, поскольку он участвовал в создании и исполнении каждой из них. Юрист добавил, что вживую Вадим Самойлов исполняет только 21 из 172 песен.
Представитель истца Яна Брутман отметила, что, по ее данным, в действительности Вадим исполняет 49 песен, учитывая кавер-версии и ремиксы. По ее мнению, смежные права распространяются исключительно на весь коллектив группы, а у отдельного ее участника эти права возникать не могут.
В 2010 году братья Самойловы записали последний альбом группы «Эпилог», после этого группа распалась.
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