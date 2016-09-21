Савеловский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска бывшего музыканта «Агаты Кристи» Глеба Самойлова к своему старшему брату Вадиму, который также играл в рок-группе, передает ТАСС.

Истец требовал запретил брату исполнять вживую 172 написанные им песни из репертуара группы. По его мнению, это нарушает авторские права.

Представитель Вадима Самойлова Павел Дуксин утверждал в суде, что его клиент обладает смежными правами на оспариваемые композиции, поскольку он участвовал в создании и исполнении каждой из них. Юрист добавил, что вживую Вадим Самойлов исполняет только 21 из 172 песен.

Представитель истца Яна Брутман отметила, что, по ее данным, в действительности Вадим исполняет 49 песен, учитывая кавер-версии и ремиксы. По ее мнению, смежные права распространяются исключительно на весь коллектив группы, а у отдельного ее участника эти права возникать не могут.

В 2010 году братья Самойловы записали последний альбом группы «Эпилог», после этого группа распалась.