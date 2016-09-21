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Новости

311 Власти Москвы передадут книги Библиотеки украинской литературы «Иностранке»

21.09.2016 Теги: библиотеки, украина, экстремизм

Правительство Москвы сохранит фонды Библиотеки украинской литературы и передаст их Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени Рудомино, сообщает пресс-служба столичного департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма.

На основе собранных книг из Библиотеки украинской литературы будет основан фонд Центра славянских культур на базе «Иностранки».

Проект Центра славянских культур был презентован ранее в июле. Центр предоставит доступ к классической и современной литературе славянских авторов на языках оригинала и в переводе. Кроме того, в рамках центра будут проводиться многочисленные тематические мероприятия, встречи с писателями и другими деятелями культуры, а также координировать издательские проекты.

4 апреля сообщалось, что по приказу президента России Владимира Путина библиотеку реорганизуют

В октябре 2015 года в Библиотеке украинской литературы прошли обыски, а ее директора Наталью Шарину задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «возбуждение национальной ненависти и вражды». По версии следствия, среди посетителей библиотеки были книги националиста Дмитрия Корчинского, которые были признаны экстремистским и запрещены к распространению.

Позднее Шариной предъявили обвинение в растрате. В августе прокуратура не стала утверждать обвинительное заключение Следственного комитета и вернуло дело на доследование. В настоящее время Шарина находится под домашним арестом.


6 комментариев

-4
Олег Коротаев , 21 сентября 2016 в 16:58
Как говорится: нет библиотеки нет проблем.
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0
Скорпион 81 , 21 сентября 2016 в 17:01
Разворуют
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-5
F IN , 21 сентября 2016 в 17:07
Книжки из библиотек только студенты, аспиранты да иные деятели умственного труда воруют на разовой основе. А бизнесовый народ ворует деньги и практичные мат. ценности. Ни того ни другого в библиотеках отродясь не бывало. Так что за литературу на мове можно быть спокойным.
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-5
Бен Джойс , 21 сентября 2016 в 17:02
Тирановы кровавости..., ужос, ужос... Где теперь совестливому человеку книжку почитать...
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0
Vladimir -Kiev , 21 сентября 2016 в 17:59
Бен Джойс , 21 сентября 2016 в 17:02
" Где теперь совестливому человеку книжку почитать"
-------
Все одно от книг никакого толку, пусть лучше ТВ-1 смотрит.
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1
Юрий . , 21 сентября 2016 в 17:19
А чож не сразу в костер, как того и требуют все исторические параллели?
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