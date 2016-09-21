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311 Власти Москвы передадут книги Библиотеки украинской литературы «Иностранке»
Правительство Москвы сохранит фонды Библиотеки украинской литературы и передаст их Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени Рудомино, сообщает пресс-служба столичного департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма.
На основе собранных книг из Библиотеки украинской литературы будет основан фонд Центра славянских культур на базе «Иностранки».
Проект Центра славянских культур был презентован ранее в июле. Центр предоставит доступ к классической и современной литературе славянских авторов на языках оригинала и в переводе. Кроме того, в рамках центра будут проводиться многочисленные тематические мероприятия, встречи с писателями и другими деятелями культуры, а также координировать издательские проекты.
4 апреля сообщалось, что по приказу президента России Владимира Путина библиотеку реорганизуют.
В октябре 2015 года в Библиотеке украинской литературы прошли обыски, а ее директора Наталью Шарину задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «возбуждение национальной ненависти и вражды». По версии следствия, среди посетителей библиотеки были книги националиста Дмитрия Корчинского, которые были признаны экстремистским и запрещены к распространению.
Позднее Шариной предъявили обвинение в растрате. В августе прокуратура не стала утверждать обвинительное заключение Следственного комитета и вернуло дело на доследование. В настоящее время Шарина находится под домашним арестом.
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