

Михаил Касьянов в день выборов 18 сентября. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Костромское отделение «Парнаса» обсуждает возможность инициировать отставку лидера партии Михаила Касьянова, утверждает портал 7х7.

Источники утверждают, что результат, полученный партией на прошедших выборах, стал не единственной причиной для таких обсуждений.

При этом лидер костромского «Парнаса» Николай Сорокин в разговоре с «Новой газетой» отказался от официальных комментариев.

Напомним, на выборах в Госдуму 18 сентября «Парнас» набрал 0,73% голосов, не получив ни одного мандата. В новой Госдуме от «Единой России» будут 343 депутата (на 105 мест больше, чем в предыдущем созыве), от КПРФ — 42 депутата, от ЛДПР — 39, от «Справедливой России» — 23. Один мандат получила партия «Родина», один — «Гражданская платформа», еще один — формально самовыдвиженец Владислав Резник.

Несмотря на результат выборов, лидер «Парнаса» Михаил Касьянов заявил, что не собирается уходить в отставку.

«В отставку я уходить не собираюсь. Бежать с корабля, который только вот на плаву, вышел и является надеждой на будущие изменения, было бы безответственно», — сказал Касьянов.