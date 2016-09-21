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Новости

1166 Костромской «Парнас» инициирует отставку Михаила Касьянова

21.09.2016 Теги: выборы, касьянов, парнас


Михаил Касьянов в день выборов 18 сентября. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Костромское отделение «Парнаса» обсуждает возможность инициировать отставку лидера партии Михаила Касьянова, утверждает портал 7х7.

Источники утверждают, что результат, полученный партией на прошедших выборах, стал не единственной причиной для таких обсуждений.

При этом лидер костромского «Парнаса» Николай Сорокин в разговоре с «Новой газетой» отказался от официальных комментариев.

Напомним, на выборах в Госдуму 18 сентября «Парнас» набрал 0,73% голосов, не получив ни одного мандата. В новой Госдуме от «Единой России» будут 343 депутата (на 105 мест больше, чем в предыдущем созыве), от КПРФ — 42 депутата, от ЛДПР — 39, от «Справедливой России» — 23. Один мандат получила партия «Родина», один — «Гражданская платформа», еще один — формально самовыдвиженец Владислав Резник.

Несмотря на результат выборов, лидер «Парнаса» Михаил Касьянов заявил, что не собирается уходить в отставку.

«В отставку я уходить не собираюсь. Бежать с корабля, который только вот на плаву, вышел и является надеждой на будущие изменения, было бы безответственно», — сказал Касьянов.


6 комментариев

1
tchistiakov boris , 21 сентября 2016 в 17:21
a инициировать отставку бандитского режима - ну-у, НИКОМУ в башку ... не придёт !
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0
Андрей Романов , 21 сентября 2016 в 17:34
Так-то оно так, но кто же сам на себя будет инициировать?!.............
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0
Nail Timler , 21 сентября 2016 в 17:33
"Парнас набрал 0,73% голосов" - не вкурил, Касьянов даже традиционных (удалено модератором) не набрал?
Эт чо, мы зря с Митричем за эту партию бумажки от мороженного в уличную урну кидали?
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0
Anton K. , 21 сентября 2016 в 17:33
>> В отставку я уходить не собираюсь. Бежать с корабля, который только вот на плаву, вышел и является надеждой на будущие изменения, было бы безответственно», — сказал Касьянов

А должно быть: "В качестве лидера партии я не смог провести её в Думу, поэтому занимать этот пост в дальнейшем было бы безответственно."
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0
Андрей Романов , 21 сентября 2016 в 17:35
И что это за неуловимые "источники"?.....
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0
Funtik Dron , 21 сентября 2016 в 17:59
А почему за них , за "Парнас " , за "Яблоко " так мало голосов отдали ? может кто объяснит ? Живу в Магнитогорске , не видел ни одного банера ни Я , ни П , перед выборами , и куда они хотели пройти , хотя население 430 тыщ....Висели кругом только ЕР (ПЖиВ) ...
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