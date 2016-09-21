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Новости

102 КС признал законность блокировки счетов осужденных за экстремизм

21.09.2016 Теги: конституционный суд, экстремизм

Конституционный суд подтвердил право государства блокировать счета россиян, осужденных за экстремизм и внесенных в список Росфинмониторинга. Решение суда опубликовано на сайте КС.

Такое решение принято по итогам рассмотрения жалобы Антона Подчасова, которого в 2015 году осудили по статьям о призывах к экстремизму и возбуждению ненависти либо вражды. Подчасов пожаловался на блокировку счетов банке, сочтя ее неконституционной.

В определении суд ссылается на федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В шестой статье закона говорится, что денежные операции должны подлежать госконтролю, если речь идет об организации или человеке, который признан причастным к экстремистской деятельности.

«Федеральный законодатель при установлении правового механизма противодействия легализации полученных преступным путем доходов и воспрепятствования финансированию терроризма вправе предусматривать меры, направленные на предупреждение таких деяний», — сказано в постановлении.

КС указывает, что блокировка является предупредительной мерой, препятствующей финансированию терроризма. К тому же, осужденный не лишается права получать и расходовать зарплату (10 тысяч на одного члена семьи в месяц), пенсии, стипендии и иные соцвыплаты. После исключения осужденного из перечня блокировка снимается.

Ранее в мае активист «Парнаса» из Барнаула Антон Подчасов обратился в Конституционный суд с просьбой проверить нормы о блокировке счетов подозреваемых в экстремизме. Он рассказал, что сразу же после того, как против него возбудили дело по экстремистским статьям и включили в черный список Росфинмониторинга, его счета в Сбербанке были заблокированы.


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