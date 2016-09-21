Адвокатская палата Московской области лишила адвоката Игоря Трунова, передает Интерфакс.

Юрист рассказал, что намерен обжаловать решение палаты.

О том, что Трунова лишат адвокатского статуса стало известно в июле. Тогда дисциплинарная комиссии подмосковной адвокатской палаты обнаружила в действиях юриста дисциплинарный проступок. После этого решение было передано на подтверждение совету адвокатской палаты.

Вопрос об исключении был поставлен после коллективной жалобы группы адвокатов. Их недовольство вызвало выступление Трунова на пресс-конференции, которое «якобы умаляет авторитет адвокатуры и наносит ущерб», объяснил сам юрист.

«Суть моих заявлений, что есть коррупция в рядах адвокатуры, есть «адвокаты-несуны» которые являются посредниками между правоохранительными органами и недобросовестными клиентами», - рассказывал ранее Трунов.

Игорь Трунов в качестве адвоката представляли интересы потерпевших по ряду громких дел - в частности, о «Норд-осте», теракте в аэропорту «Домодедово» в 2011 году, а также теракте на борту самолета «Когалымавиа», разбившегося на Синайским полуостровом в Египте в 2015 году.