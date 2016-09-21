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Новости

824 Игоря Трунова лишили статуса адвоката

21.09.2016

Адвокатская палата Московской области лишила адвоката Игоря Трунова, передает Интерфакс.

Юрист рассказал, что намерен обжаловать решение палаты.

О том, что Трунова лишат адвокатского статуса стало известно в июле. Тогда дисциплинарная комиссии подмосковной адвокатской палаты обнаружила в действиях юриста дисциплинарный проступок. После этого решение было передано на подтверждение совету адвокатской палаты.

Вопрос об исключении был поставлен после коллективной жалобы группы адвокатов. Их недовольство вызвало выступление Трунова на пресс-конференции, которое «якобы умаляет авторитет адвокатуры и наносит ущерб», объяснил сам юрист.

«Суть моих заявлений, что есть коррупция в рядах адвокатуры, есть «адвокаты-несуны» которые являются посредниками между правоохранительными органами и недобросовестными клиентами», - рассказывал ранее Трунов.

Игорь Трунов в качестве адвоката представляли интересы потерпевших по ряду громких дел - в частности, о «Норд-осте», теракте в аэропорту «Домодедово» в 2011 году, а также теракте на борту самолета «Когалымавиа», разбившегося на Синайским полуостровом в Египте в 2015 году.


2 комментария

2
Доктор Ольга , 21 сентября 2016 в 18:21
Наверное потому лишили, что Трунов защищал интересы потерпевших в ряде резонансных дел, среди которых ДТП на Минской улице в Москве, взрывы домов в Москве и Волгодонске, теракт в театральном центре на Дубровке в Москве, взрывы в московском метро на станции "Рижская" и на перегоне между "Автозаводской" и "Павелецкой", гибель Сергея Бодрова и съемочной группы в Кармадонском ущелье, обрушение купола в комплексе "Трансвааль-парк" в Москве, авиакатастрофа под Ярославлем, в результате которой погибли члены хоккейной команды "Локомотив", и др....
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0
Вадим Галенский , 21 сентября 2016 в 18:37
Уезжать Трунову надо и чем дальше, тем лучше, всё одно жизни в РФ ему не дадут, грядёт МГБ, а там возможно и ГУЛАГ, так что ничего он не потеряет от смены жительства.
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