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124 Фигурант «болотного дела» Бученков останется в СИЗО до 2 декабря
21 сентября Московский городской суд оставил в силе решение Басманного суда о продлении срока содержания под стражей фигуранту «болотного дела» Дмитрию Бученкову до 2 декабря 2016 года.
Адвокат Светлана Сидоркина рассказала «Новой газете», что решение будет обжаловано в дальнейшем вплоть до Европейского суда по правам человека.
Напомним, анархист Дмитрий Бученков, кандидат политических наук, заместитель заведующего кафедры истории медицины и социально-гуманитарных наук РНИМУ имени Пирогова (2-го Меда), автор книги «Анархисты в России в конце XX века», главный редактор газеты «Московская электричка» был задержан в Москве 2 декабря 2015 года в рамках «болотного дела». Его обвинили в «участии в массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Сам Бученков настаивает, что его не было на «Болотной площади» 6 мая 2012 года — он приехал из Нижнего Новгорода в Москву в этот день только поздно вечером. К настоящему времени защита Бученкова собрала достаточно доказательств того, что Бученков и настоящий подозреваемый по «болотному делу» — разные люди.
Автор
Александра Букварева
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