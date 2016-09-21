Правоохранительные органы возбудили 32 уголовных дел по фактам нарушений в ходе избирательной кампании перед выборами в Госдуму. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает ТАСС.

«По происшествиям в ходе подготовки и проведения выборов зарегистрировать 8446 сообщений о происшествиях, по итогам избирательной кампании их было зарегистрировано 5572. Возбуждено 32 уголовных дела», — рассказала глава ЦИК.

В качестве сравнения Памфилова привела статистику дел после думских выборов 2011 года: тогда возбудили 54 дела.

Кроме того, Памфилова сообщила, что результаты выборов в Госдуму отменены на девяти избирательных участках.

Результаты голосования отменены на УИК №123 в Адыгее, УИК №1669 в Дагестане, УИК №574 в Мордовии, где обнаружили «факт превышения числа бюллетеней в ящиках для голосования над числом бюллетеней, выданных избирателям». Также результаты отменили в Белгородской области (1198 участок), Нижегородской области (участки 2211, 2411), Ростовская области (участок 1958) и на участках 2269 и 1353 в Санкт-Петербурге.

Памфилова добавила, что число участков, на которых результаты будут отменены, может увеличиться после рассмотрения всех жалоб.

На 306 нарушителей

По административному кодексу штрафы наложили на 306 нарушителей выборного законодательства. Общася сумма штрафов составляет 732 тысячи рублей.