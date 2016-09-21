Новости
482 Памфилова: 32 уголовных дела завели из-за нарушений на выборах
Правоохранительные органы возбудили 32 уголовных дел по фактам нарушений в ходе избирательной кампании перед выборами в Госдуму. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает ТАСС.
«По происшествиям в ходе подготовки и проведения выборов зарегистрировать 8446 сообщений о происшествиях, по итогам избирательной кампании их было зарегистрировано 5572. Возбуждено 32 уголовных дела», — рассказала глава ЦИК.
В качестве сравнения Памфилова привела статистику дел после думских выборов 2011 года: тогда возбудили 54 дела.
Кроме того, Памфилова сообщила, что результаты выборов в Госдуму отменены на девяти избирательных участках.
Результаты голосования отменены на УИК №123 в Адыгее, УИК №1669 в Дагестане, УИК №574 в Мордовии, где обнаружили «факт превышения числа бюллетеней в ящиках для голосования над числом бюллетеней, выданных избирателям». Также результаты отменили в Белгородской области (1198 участок), Нижегородской области (участки 2211, 2411), Ростовская области (участок 1958) и на участках 2269 и 1353 в Санкт-Петербурге.
Памфилова добавила, что число участков, на которых результаты будут отменены, может увеличиться после рассмотрения всех жалоб.
На 306 нарушителей
По административному кодексу штрафы наложили на 306 нарушителей выборного законодательства. Общася сумма штрафов составляет 732 тысячи рублей.
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Что осталось за оппозицией
КС признал законность блокировки счетов осужденных за экстремизм
Триумф регламентов над кровью и почвой
Москвичи выбрали своим будущим картошку
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах22891
-
Выборы 2016. Как это было: пирожки, танцы и бесплатные билеты на Бублика3391
-
Выборы Госдумы в Москве: голосование на участках и на дому, подсчёт итогов и штаб Гудкова2858
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)4752
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве5546
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского3497
Самое обсуждаемое
Bellingcat ответил на доклад «Алмаз-Антея» об обстоятельствах гибели рейса МН17
Semen Student , 19 сентября 2016 в 18:14: Здрасте, приехали!))) Какую...
Победа коалиции дачников и Жириновского
Альтернативное голосование. Это что такое? Предлагаете власти...
«Реально «Единую Россию» поддержали 15% избирателей». Интервью физика Сергея Шпилькина
Поинтересуйтесь, как прошли последние Парламентские выбор в разных...
Самое читаемое
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»220196
«Реально «Единую Россию» поддержали 15% избирателей». Интервью физика Сергея Шпилькина105312
«Депутаты седьмой Думы будут в похоронной комиссии режима»80892
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
5 комментариев