Генеральная прокуратура России направит Чехии запрос о выдаче художника Олега Воротникова из арт-группы «Война», передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

Надзорное ведомство получило официальное подтверждение задержания Воротникова в Чехии от Интерпола. В настоящее время готовятся материалы для подготовки запроса.

В России Воротникова обвиняют по статьям «хулиганство», «применение насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти».

Ранее стало известно, что 18 сентября в Чехии полиция задержала Воротникова, а также его жену Наталью Сокол. На следующий день Сокол с дочерью отпустили из полиции с предписанием явиться на допрос по делу о депортации, сообщает «Радио Свобода». По информации источника ТАСС в чешской полиции, Пражский городской суд решил не брать Воротникова под стражу, поскольку тот пообещал оставаться на территории страны и являться в суд.

В России арт-группа «Война» проводила политические акции, в том числе связанные с повреждением имущества: активисты перевернули полицейский автомобиль (акция «Дворцовый переворот») и подожгли автозак (акция «Менто-Ауто-Да-Фэ»).