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Новости

157 Генпрокуратура потребует от Чехии выдачи художника арт-группы «Война»

21.09.2016 Теги: художники, чехия

Генеральная прокуратура России направит Чехии запрос о выдаче художника Олега Воротникова из арт-группы «Война», передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

Надзорное ведомство получило официальное подтверждение задержания Воротникова в Чехии от Интерпола. В настоящее время готовятся материалы для подготовки запроса.

В России Воротникова обвиняют по статьям «хулиганство», «применение насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти».

Ранее стало известно, что 18 сентября в Чехии полиция задержала Воротникова, а также его жену Наталью Сокол. На следующий день Сокол с дочерью отпустили из полиции с предписанием явиться на допрос по делу о депортации, сообщает «Радио Свобода». По информации источника ТАСС в чешской полиции, Пражский городской суд решил не брать Воротникова под стражу, поскольку тот пообещал оставаться на территории страны и являться в суд.

В России арт-группа «Война» проводила политические акции, в том числе связанные с повреждением имущества: активисты перевернули полицейский автомобиль (акция «Дворцовый переворот») и подожгли автозак (акция «Менто-Ауто-Да-Фэ»).

 


1 комментарий

1
Егор Пчелкин , 21 сентября 2016 в 19:45
это ж по "политическим мотивам" (акции политические). ....

И что значит "потребуют" ? потребовать можно хрен на воротник, а тут просить или запрашивать.придется. как - то так....
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