Новая газета

Университет «Новой газеты»: новый сезон. Анонсы лекций 21 и 22 сентября
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

1332 Медведев встретился с Кудриным в своей резиденции

21.09.2016 Теги: кудрин, медведев, минфин

Премьер-министр Дмитрий Медведев впервые за несколько лет встретился с бывшим министром финансов, зампредом Экономического совета при президенте и главой совета Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным, передает Интерфакс.

Встреча прошла в резиденции Медведева в подмосковных Горках, где ранее состоялось совещание по прогнозу социально-экономического развития России и основных параметрах федерального бюджета, в том числе возможного пакета мер по мобилизации доходов на 2017, 2018 и 2019 годы. В качестве приглашённого эксперта в нем участвовал и Кудрин.

Как сообщает Reuters, на встрече Медведев объявил, что правительство при верстке бюджета на три года будет руководствоваться консервативной оценкой цены на нефть в 40 долларов за баррель.

Кудрин рассказывал, что с момента отставки у него была лишь одна, неформальная встреча с Медведевым — в декабре 2013 года.

В сентябре 2011 года Медведев подписал указ об отставке Кудрина, возглавлявшего министерство финансов на протяжении 11 лет. Такое решение он принял после заявления Кудрина о том, что он не намерен оставаться в правительстве, если его возглавит Медведев. Кудрин также говорил о разногласиях с Медведевым по вопросам экономической политики, касающихся «существенных расходов на военные цели».


8 комментариев

-1
Олег Коротаев , 21 сентября 2016 в 20:17
Не подрались? И чей это прогиб?
Ответить 
6
Сергей Булавский , 21 сентября 2016 в 20:21
Припекло отливальщика в граните. Из букв Ж, О, П и А слово "ПРОЦВЕТАНИЕ" не складывается...
Ответить 
1
Кот Учёный , 21 сентября 2016 в 20:24
Им некого делить.
Ответить 
-1
Петр Колобков , 21 сентября 2016 в 20:37
Один другому, коротко и ясно - я ухожу и тебе пора...
Ответить 
0
Вася Иванов , 21 сентября 2016 в 20:50
2012 год

https://www.youtube.com/watch?...
Ответить 
4
911~ 911 , 21 сентября 2016 в 20:52
Ну, если уж эти два персонажа встренулись спустя пятилетку, то точно дело тухлое.
Ответить 
0
Леонид Leonid , 21 сентября 2016 в 21:46
Если это был намёк инвесторам вкладывать деньги в российскую экономику, то фокус не получился.
Ответить 
0
ашим .н , 21 сентября 2016 в 21:51
Да что вы в самом деле. На балу они встретились.Случайно.В тревоге мирской суеты.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии
«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии

Фото дня

Предвыборный штаб кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Дмитрия Гудкова. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах

Партнеры

Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой
Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

21 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама