Премьер-министр Дмитрий Медведев впервые за несколько лет встретился с бывшим министром финансов, зампредом Экономического совета при президенте и главой совета Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным, передает Интерфакс.

Встреча прошла в резиденции Медведева в подмосковных Горках, где ранее состоялось совещание по прогнозу социально-экономического развития России и основных параметрах федерального бюджета, в том числе возможного пакета мер по мобилизации доходов на 2017, 2018 и 2019 годы. В качестве приглашённого эксперта в нем участвовал и Кудрин.

Как сообщает Reuters, на встрече Медведев объявил, что правительство при верстке бюджета на три года будет руководствоваться консервативной оценкой цены на нефть в 40 долларов за баррель.

Кудрин рассказывал, что с момента отставки у него была лишь одна, неформальная встреча с Медведевым — в декабре 2013 года.

В сентябре 2011 года Медведев подписал указ об отставке Кудрина, возглавлявшего министерство финансов на протяжении 11 лет. Такое решение он принял после заявления Кудрина о том, что он не намерен оставаться в правительстве, если его возглавит Медведев. Кудрин также говорил о разногласиях с Медведевым по вопросам экономической политики, касающихся «существенных расходов на военные цели».