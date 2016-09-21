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Новости

1589 Памфилова заявила о «циничном» админресурсе на выборах в Петербурге

21.09.2016 Теги: выборы, памфилова, цик

Глава Центризбиркома Элла Памфилова обвинила избирательную комиссию Санкт-Петербурга в бездействии по отношению к административному ресурсу в ходе выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, комиссия Санкт-Петербурга не смогла противопоставить злоупотреблению админресурсом практически ничего, хотя мы всю помощь, которую необходимо, пытались предоставить», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она отметила, что с Петербургом были связаны большие надежды, « что в этот раз выборы пройдут нормально».

«Тяжелое наследие 2011 года давало о себе знать. Вызывающе циничное применение административного ресурса. Мы с этим столкнулись неоднократно, и мы видим, что, к сожалению, это повлияло, это влияет, это предопределяет работу территориальных и участковых комиссий», — добавила глава ЦИК.

18 сентября состоялись выбору в Государственную думу. Многочисленные нарушения в ходе дня голосования были зафиксированы в Ростовской, Белгородской областях, а также в Дагестане, Москве и Санкт-Петербурге.

По факту нарушений в ходе избирательной кампании правоохранительные органы возбудили 32 уголовных дела. Кроме того, результаты выборов отменены на девяти избирательных участках.


10 комментариев

2
ашим .н , 21 сентября 2016 в 20:54
Райкомовские тетки с пучком на голове.Их не перешибешь ни чем.
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1
Виктория Украинка , 21 сентября 2016 в 21:03
Сейчас, главное ей и всем вам не упустить шанс и заставить внести изменения в выборный процесс, по-моему дыры и лазейки налицо. Упустите сейчас, потом не скулите.
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0
Garry yksvonsos , 21 сентября 2016 в 22:02
Сейчас, главное ей и всем вам не упустить шанс и заставить внести изменения в выборный процесс, по-моему дыры и лазейки налицо. Упустите сейчас, потом не скулите.
______________________________________
Да успокойтесь. Ее для того на эту должность и привлекли, чтобы сделать видимость. Поезд ушел. Вы что думаете, что перевыборы сделают? Ага. На основании многочисленных нарушений. Не для того это все делалось.
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4
nikolay alekseev , 21 сентября 2016 в 21:06
Ну, дык - золотые слова, госпожа Памфилова. Осталось только убрать "единороссовские" нововведения в выборной системе (порог явки, партсписки, увеличение сроков "сидения" и пр.) отменить этот фарс и повторить попытку. Да...., месяца на три, предоставив равные возможности для выступления в центральныхСМИ, всех "участников процесса". И? Ну, вот тогда и все. Закончится "великая чекистско-номенклатурная революция". И войдете Вы, госпожа Памфилова, в историю, как наичестнейший и принципиальнейший предизбиркома.
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1
L. Doktai , 21 сентября 2016 в 21:15
«К сожалению, комиссия Санкт-Петербурга не смогла противопоставить злоупотреблению админресурсом практически ничего, хотя мы всю помощь, которую необходимо, пытались предоставить», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она отметила, что с Петербургом были связаны большие надежды, « что в этот раз выборы пройдут нормально».
«Тяжелое наследие 2011 года давало о себе знать. Вызывающе циничное применение административного ресурса. Мы с этим столкнулись неоднократно, и мы видим, что, к сожалению, это повлияло, это влияет, это предопределяет работу территориальных и участковых комиссий», — добавила глава ЦИК.
*************
Эмма Александровна, голубушка вы наша, ну, так как: поедет теперь хоть одна курва за это-ти бесплатно строить мост в крымнаш?! ))
А то что вы большая умелица пыль в глаза пустить, излишний пар вовремя из котла подвыпустить, – то мы знамо, знамо...
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1
olga fedorinova , 21 сентября 2016 в 21:16
"Вызывающе циничное" поведение?
Оно сейчас повсюду. Это стиль такой.
И если у тебя стиль другой - тебе не место во властной вертикали.

Элла говорит: "К сожалению".
Глава Центризбиркома говорит: К сожалению, все мои подчиненные, все должностные лица на местах, вели себя вызывающе цинично. Что ж я с этим могла поделать? Мне очень жаль.
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2
Виктория Украинка , 21 сентября 2016 в 21:24
Не давите на женщину))) Вы что не знаете?? На россиян давить нельзя, они от этого только пуще упираются.))) Казус может произойти, неловкий.
Поддержите, скажите, мы заметили, старалась, только результат то того. этого.... Ну короче, не очень. В 2018 будут еще одни выборы. Если и там "цинично" и "не честно" и "административный ресурс виноват". То, извините, это не пол кривой...
)))))
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-3
Петр Колобков , 21 сентября 2016 в 21:33
На мой взгляд Эллочка провела выборы достойно. У меня претензий нет.
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2
Владимир Горницкий , 21 сентября 2016 в 21:43
За три дня до выборов г-жа Памфилова заявила:
"Поэтому, если я провалю эти выборы, конечно, я подам в отставку".
Через три дня она говорит о "вызывающе циничном применении административного ресурса" в Петербурге. "Вызывающе циничное применение" и это про город, где результаты выглядят еще вполне благопристойно на фоне совсем уж неприличных результатов в паре десятков регионов.
С выборами-то все понятно. Собственно, понятно было и до выборов - по другому они не могут.
Я это к тому, что у кто-то, по-моему, считал, что Памфилова - вполне достойный, порядочный человек. Хотя, по-моему, изначально ясно было, что такого человека на такую должность не поставят.
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0
Лена Мельникова , 21 сентября 2016 в 21:43
Гммм… Вот можно я в третий раз повторю то, о чём уже писала??? – Ну пока тема актуальна?? - Пишу из Питера.
- Как 18 сентября, в день выборов - рано утром была свидетелем того, как работники комиссии забегали и завопили о факте ВБРОСА бюллетеней – Избирательная комиссия №568, г. Санкт-Петербург.
- Наблюдатели заметили вбросчика, и охранники забегали, выбегали на улицу за вбросчиком - но так и не поймали его... – И ещё работник комиссии Громко заявила: «Наблюдатели молодцы, что заметили!..»
- Я уж не знаю, что там творилось днём на изберучастке, мы там утром меньше 10 минут пробыли, пока голосовали – но подозреваю что это вовсе НЕ единственный инцидент был... (((
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