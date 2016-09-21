Глава Центризбиркома Элла Памфилова обвинила избирательную комиссию Санкт-Петербурга в бездействии по отношению к административному ресурсу в ходе выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, комиссия Санкт-Петербурга не смогла противопоставить злоупотреблению админресурсом практически ничего, хотя мы всю помощь, которую необходимо, пытались предоставить», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она отметила, что с Петербургом были связаны большие надежды, « что в этот раз выборы пройдут нормально».

«Тяжелое наследие 2011 года давало о себе знать. Вызывающе циничное применение административного ресурса. Мы с этим столкнулись неоднократно, и мы видим, что, к сожалению, это повлияло, это влияет, это предопределяет работу территориальных и участковых комиссий», — добавила глава ЦИК.

18 сентября состоялись выбору в Государственную думу. Многочисленные нарушения в ходе дня голосования были зафиксированы в Ростовской, Белгородской областях, а также в Дагестане, Москве и Санкт-Петербурге.

По факту нарушений в ходе избирательной кампании правоохранительные органы возбудили 32 уголовных дела. Кроме того, результаты выборов отменены на девяти избирательных участках.