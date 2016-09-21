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1589 Памфилова заявила о «циничном» админресурсе на выборах в Петербурге
Глава Центризбиркома Элла Памфилова обвинила избирательную комиссию Санкт-Петербурга в бездействии по отношению к административному ресурсу в ходе выборов. Об этом сообщает РИА Новости.
«К сожалению, комиссия Санкт-Петербурга не смогла противопоставить злоупотреблению админресурсом практически ничего, хотя мы всю помощь, которую необходимо, пытались предоставить», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она отметила, что с Петербургом были связаны большие надежды, « что в этот раз выборы пройдут нормально».
«Тяжелое наследие 2011 года давало о себе знать. Вызывающе циничное применение административного ресурса. Мы с этим столкнулись неоднократно, и мы видим, что, к сожалению, это повлияло, это влияет, это предопределяет работу территориальных и участковых комиссий», — добавила глава ЦИК.
18 сентября состоялись выбору в Государственную думу. Многочисленные нарушения в ходе дня голосования были зафиксированы в Ростовской, Белгородской областях, а также в Дагестане, Москве и Санкт-Петербурге.
По факту нарушений в ходе избирательной кампании правоохранительные органы возбудили 32 уголовных дела. Кроме того, результаты выборов отменены на девяти избирательных участках.
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