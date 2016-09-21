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319 Полиция задержала шестерых участников акции против «Яндекс.Такси»
Полицейские задержали шестерых участвовавших в акции протеста таксистов, передает телеканал «Дождь».
Водителей, выступавших против нового тарифа «Яндекс.Такси», задержали возле офиса «Яндекса». Протестовавших доставили в ОДВ района Хамовники, в отношении них должны оформить протоколы об административном нарушении по статье 19.3 о неповиновении законного распоряжения сотрудника полиции.
По словам опрошенных корреспондентов ТАСС таксистов, протестующие таксисты сымитировали дорожную аварию, чтобы руководство интернет-компании отреагировало на акцию.
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Коллеги таксистов заявили, что останутся рядом с офисом «Яндекса», пока задержанных не отпустят. Они намерены продолжить протест. «Это пока начало, мы будем пытаться и дальше делать что-то подобное», — сказал один из них.
В среду, 21 сентября, 20 таксистов перекрыли движение по улице Тимура Фрунзе, где находится офис «Яндекса». В настоящее время движение восстановлено.
Акция протеста началась после снижения минимальной стоимости поездки сервисом «Яндекс.Такси» со 199 до 99 рублей.
Ранее таксисты распространили сообщение о готовящейся акции протеста с призывом прекратить сотрудничество с «Яндексом» с 23 по 26 сентября.
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