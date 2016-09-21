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Новости

319 Полиция задержала шестерых участников акции против «Яндекс.Такси»

21.09.2016 Теги: акции протеста, москва, такси

Полицейские задержали шестерых участвовавших в акции протеста таксистов, передает телеканал «Дождь».

Водителей, выступавших против нового тарифа «Яндекс.Такси», задержали возле офиса «Яндекса». Протестовавших доставили в ОДВ района Хамовники, в отношении них должны оформить протоколы об административном нарушении по статье 19.3 о неповиновении законного распоряжения сотрудника полиции.

По словам опрошенных корреспондентов ТАСС таксистов, протестующие таксисты сымитировали дорожную аварию, чтобы руководство интернет-компании отреагировало на акцию.

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Коллеги таксистов заявили, что останутся рядом с офисом «Яндекса», пока задержанных не отпустят. Они намерены продолжить протест. «Это пока начало, мы будем пытаться и дальше делать что-то подобное», — сказал один из них.

В среду, 21 сентября, 20 таксистов перекрыли движение по улице Тимура Фрунзе, где находится офис «Яндекса». В настоящее время движение восстановлено.

Акция протеста началась после снижения минимальной стоимости поездки сервисом «Яндекс.Такси» со 199 до 99 рублей.

Ранее таксисты распространили сообщение о готовящейся акции протеста с призывом прекратить сотрудничество с «Яндексом» с 23 по 26 сентября.


3 комментария

-2
Петр Колобков , 21 сентября 2016 в 21:42
Не хотите работать, переходите в другую компанию. Из ТВ и газет мы помним, как жадное (удалено модератором) наживалось на людях после терракта в Домодедово, когда были проблемы с метро. Ленитесь или мозгов нет? Идите в бизнес!
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0
olga fedorinova , 21 сентября 2016 в 21:48
А в провинции ездка по городу стоит 50 рублей.
И большинство водителей местные. Хотя приезжие тоже есть.
Ну там, наверное, людям деньги меньше нужны.
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0
Петр Колобков , 21 сентября 2016 в 21:58
Вы в какой провинции гоняете за 50 рублей, просветите...
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