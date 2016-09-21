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Новости

368 В Подмосковье разбился вертолет МЧС

21.09.2016 Теги: московская область, мчс

В Люберецком районе Московской области разбился вертолет МЧС Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На борту находились три члена экипажа, их судьба в настоящее время устанавливается. По словам источника в правоохранительных орагнах, все трое погибли. По словам собеседника агентства, на борту находился начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС Роман Фролов.

Крушение произошло вблизи населенного пункта Октябрьский, сообщает Интерфакс

В настоящее время на месте крушения работают сотрудники экстренных служб. Следователи также выехали на место крушения вертолета Ми-8 МЧС в Подмосковье, сообщила РИА Новости официальный представитель Московского межрегионального следственно


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