Роскомонадзор заблокировал по решению суда сайты с инструкциями по незаконному пересечению границ России и шенгенской зоны. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в социальной сети «Вконтакте».

Под запрет попали страницы форума Харькова и LiveJournal.

В сообщении отмечается, что суд признал противозаконным опубликованые на сайтах инструкции по переходу российско-украинской границы через Ужокский перевал в обход белгородской таможни. После удаления администрацией LiveJournal заблокированных материалов доступ к ресурсу был восстановлен.

Ранее сообщалось, что ФСБ предложила расшифровывать весь интернет-трафик россиян. В качестве одного из вариантов расшифровки рассматривается установка на сетях операторов оборудования, способного выполнять так называемую MITM-атаку (Man in the Middle). Такое оборудование расшифрует перехваченный от сервера трафик, а перед отправкой пользователю заново зашифрует его SSL-сертификатом, выданным российским удостоверяющим центром.