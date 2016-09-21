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Новости

961 Роскомнадзор заблокировал сайты с инструкциями по пересечению границы

21.09.2016 Теги: интернет, роскомнадзор, украина

Роскомонадзор заблокировал по решению суда сайты с инструкциями по незаконному пересечению границ России и шенгенской зоны. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в социальной сети «Вконтакте».

Под запрет попали страницы форума Харькова и LiveJournal.

В сообщении отмечается, что суд признал противозаконным опубликованые на сайтах инструкции по переходу российско-украинской границы через Ужокский перевал в обход белгородской таможни. После удаления администрацией LiveJournal заблокированных материалов доступ к ресурсу был восстановлен.

Ранее сообщалось, что ФСБ предложила расшифровывать весь интернет-трафик россиян. В качестве одного из вариантов расшифровки рассматривается установка на сетях операторов оборудования, способного выполнять так называемую MITM-атаку (Man in the Middle). Такое оборудование расшифрует перехваченный от сервера трафик, а перед отправкой пользователю заново зашифрует его SSL-сертификатом, выданным российским удостоверяющим центром.


2 комментария

2
Ярослав Деньщиков , 21 сентября 2016 в 23:00
Есть такой мужик в царстве Аида - Сизиф. Мне кажется, что правительству РФ и всему Роскомнадзору пора к нему съездить поделиться опытом, так сказать. А то Сизиф не знает, какие еще бывают способы убить вечность и деньги налогоплательщиков.
P.S. Сизифу после этого можно вернуться. Заработал.
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2
Доктор Ольга , 21 сентября 2016 в 23:07
// ФСБ предложила расшифровывать весь интернет-трафик россиян. //
Понятно. Представила на минуточку сколько бюджетных денег уйдёт на эту расшифровку. Это ж бездонная бочка. Причем траты будет совершенно невозможно проконтролировать. Кто будет разбираться в схемах-микросхемах? Никто. А количество надсмотрщиков только увеличивается, их кормить надо. Так и будут лезть в бюджет пока он не иссякнет окончательно....
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