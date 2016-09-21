Новая газета

Университет «Новой газеты»: новый сезон. Анонсы лекций 21 и 22 сентября
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

232 МЧС подтвердило гибель трех человек при крушении вертолета в Подмосковье

21.09.2016 Теги: вертолет, московская область, мчс

МЧС подтвердило, что на месте крушения вертолета МЧС Ми-8 близ населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области были найдены тела трех человек, находившихся на борту, передает ТАСС.

Пожар в районе крушения ликвидирован. Ведомство увеличило группировку спасателей: туда прибыли 50 специалистов Центра «Лидер» и 50 сотрудников отряда «Центроспас» МЧС России для проведения поисковой операции.

«В настоящее время проводятся работы по извлечению тел погибших из разрушенного фюзеляжа», — сообщил представитель ведомства.

На месте происшествия при разборе обломков уже найдены оба «чертых ящика» — бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров.

По словам источника Интерфакса экстренных службах, «тренируемый пилот мог своевременно не сориентироваться, а в критической ситуации принял решение увести машину от жилой зоны». Рассматривается также вресия об отказе техники.

Вертолет, принадлежавший Жуковскому аварийно-спасательному центру, разбился во время проведения учебно-тренировочного полёта по отработке технологии спасения в особо сложных условиях. Как сообщал ранее источник агентства, «по предварительным данным, одним из членов экипажа был начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России Роман Фролов».


1 комментарий

-1
L. Doktai , 21 сентября 2016 в 23:58
МЧС подтвердило, что на месте крушения вертолета МЧС Ми-8 <...>
**********
"Отличная, превосходнейшая"!!, надо сказать, машина для полетов (в один конец, с концами). Русский "нано-звездолет", со 2-й космической скоростью...
Т.е. вполне себе такой летающий гроб для распирающей во все шири и дали патриотической гордости.

*** Самые искренние соболезнования родным и близким.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии
«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии

Фото дня

Предвыборный штаб кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Дмитрия Гудкова. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах

Партнеры

Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой
Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

21 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама