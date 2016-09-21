МЧС подтвердило, что на месте крушения вертолета МЧС Ми-8 близ населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области были найдены тела трех человек, находившихся на борту, передает ТАСС.

Пожар в районе крушения ликвидирован. Ведомство увеличило группировку спасателей: туда прибыли 50 специалистов Центра «Лидер» и 50 сотрудников отряда «Центроспас» МЧС России для проведения поисковой операции.

«В настоящее время проводятся работы по извлечению тел погибших из разрушенного фюзеляжа», — сообщил представитель ведомства.

На месте происшествия при разборе обломков уже найдены оба «чертых ящика» — бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров.

По словам источника Интерфакса экстренных службах, «тренируемый пилот мог своевременно не сориентироваться, а в критической ситуации принял решение увести машину от жилой зоны». Рассматривается также вресия об отказе техники.

Вертолет, принадлежавший Жуковскому аварийно-спасательному центру, разбился во время проведения учебно-тренировочного полёта по отработке технологии спасения в особо сложных условиях. Как сообщал ранее источник агентства, «по предварительным данным, одним из членов экипажа был начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России Роман Фролов».