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Новости

0 «Ведомости» анонсировали назначение Яровой главой конституционного комитета Думы

22.09.2016 Теги: госдума, конституция, назначения

Депутата Госдумы шестого созыва Ирину Яровую могут назначить на должность главы думского комитета по конституционному законодательству. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

По словам источника, прежний глава комитета Владимир Плигин «в среду собрал вещи»: он был на пятой строчке списка в региональной группе по Петербургу, а из-за низкой явки группа получила два мандата. Предполагается, что свой мандат в Госдуме ему может отдать премьер Дмитрий Медведев.

«Если Яровая станет руководить таким комитетом, то вторая статья Конституции («Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» – ред.) быстро будет удалена конституционным большинством единороссов», – заявил собеседник издания.

Другой возможный кандидат на эту должность —прокурор Крыма Наталья Поклонская. При этом, отмечает источник «Ведомостей», «реальную работу» будет выполнять заместитель Плигина Дмитрий Вяткин.

 

Накануне Президент России Владимир Путин объявил Ирине Яровой «за заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю работу».

Напомним, депутат Госдумы Ирина Яровая возглавлявшая думский комитет по безопасности и противодействию коррупции, известна как автор так называемых антитеррористических поправок к законам, которые СМИ прозвали «пакетом Яровой». Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода (точный срок назовет правительство) хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.

 


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