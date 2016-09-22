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Александр Шмидт
Роскомнадзор предложил внедрить специальное программное обеспечение, чтобы «усовершенствовать процедуру» использования Wi-Fi в общественных местах, пишет «Коммерсант».
В презентации начальника управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Дениса Пальцина сказано, что новое программное обеспечение будет привязывать MAC-адрес Wi-Fi-устройства к компьютеру или мобильному устройству. После этого к общественным точкам доступа в интернет смогут подключиться только пользователи, которые установили ПО на свои гаджеты и прошли регистрацию.
«Софт проверяет соответствие введенных идентификационных данных и данных, указанных при покупке сим-карты, и привязывает MAC-адрес к идентификационным данным пользователя и оконечному оборудованию Wi-Fi», – отмечают в ведомстве.
Как отмечает «Коммерсант», Роскомнадзор проверил более 18 тысяч точек публичного Wi-Fi и выяснил, что более чем в 5,5 тысячи из них пользователи выходили в интернет без идентификации личности. По данным ведомства, около 2,5 тысячи таких сетей Wi-Fi организованы физлицами. В ведомстве предлагают штрафовать физлица за подобные действия, «поскольку это касается антитеррористической деятельности».
Весной этого года Минкомсвязи также предлагало штрафовать кафе, библиотеки и другие общественные места за предоставление клиентам анонимного доступа к Wi-Fi. За нарушение закона предусмотрено административное наказание — штраф в размере до 200 тысяч рублей. За повторное нарушение владельцам общественных мест придется заплатить 300 тысяч рублей.
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