Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию об отставке главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне ничего об этом неизвестно», — сказал Песков.

Кроме того, появившуюся в СМИ информации опроверг официальный представитель СК Владимир Маркин.

«СМИ, которые поспешили выпустить эту «утку» в свободное парение в погоне за рейтингом, уподобились нашему самому известному народному агентству — ОБС (одна бабка сказала)», — заявил он агентству.

Ранее в понедельник интернет-издание Legal.Report сообщило, что Бастрыкин якобы подал заявление об отставке. Издание утверждает, что располагает соответствующим документом.

Напомним, неделей ранее Александра Бастрыкина лишили машин сопровождения: двух автомобилей Mercedes Центра спецназначения в области обеспечения безопасности дорожного движения.