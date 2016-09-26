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897 Кремль не подтвердил информацию об отставке главы СКР Бастрыкина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию об отставке главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщает ТАСС.
«Мне ничего об этом неизвестно», — сказал Песков.
Кроме того, появившуюся в СМИ информации опроверг официальный представитель СК Владимир Маркин.
«СМИ, которые поспешили выпустить эту «утку» в свободное парение в погоне за рейтингом, уподобились нашему самому известному народному агентству — ОБС (одна бабка сказала)», — заявил он агентству.
Ранее в понедельник интернет-издание Legal.Report сообщило, что Бастрыкин якобы подал заявление об отставке. Издание утверждает, что располагает соответствующим документом.
Напомним, неделей ранее Александра Бастрыкина лишили машин сопровождения: двух автомобилей Mercedes Центра спецназначения в области обеспечения безопасности дорожного движения.
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