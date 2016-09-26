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Новости

897 Кремль не подтвердил информацию об отставке главы СКР Бастрыкина

26.09.2016 Теги: бастрыкин, отставка, следственный комитет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию об отставке главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне ничего об этом неизвестно», — сказал Песков.

Кроме того, появившуюся в СМИ информации опроверг официальный представитель СК Владимир Маркин.

«СМИ, которые поспешили выпустить эту «утку» в свободное парение в погоне за рейтингом, уподобились нашему самому известному народному агентству — ОБС (одна бабка сказала)», — заявил он агентству.

Ранее в понедельник интернет-издание Legal.Report сообщило, что Бастрыкин якобы подал заявление об отставке. Издание утверждает, что располагает соответствующим документом.

Напомним, неделей ранее Александра Бастрыкина лишили машин сопровождения: двух автомобилей Mercedes Центра спецназначения в области обеспечения безопасности дорожного движения.


4 комментария

1
Олег Коротаев , 26 сентября 2016 в 18:59
Я боюсь представить, что будет если информация подтвердится. Или звонили не Пескову, или Песков уже не тот.
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2
Макар Следопытов , 26 сентября 2016 в 19:11
так Кремль уже сколько лет подряд ничего не подтверждает...
Он только идет в несознанку- даже если его мордой в лужу фактов тыкают...
Кремль уже не тот...
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-2
Юрий Никольский , 26 сентября 2016 в 19:00
И всего-то - увидели сообщение из "Новой газеты".
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0
Garry yksvonsos , 26 сентября 2016 в 22:01
Да усы Пескова только постфактум шевелиться начинают. Тоже мне источник, как бы близкий к КРЕМЛЮЮЮЮЮЮ!
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