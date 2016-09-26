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6858 В распоряжении «Новой газеты» оказался документ про отставку Бастрыкина
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин написал заявление об отставке. Соответствующий документ имеется в распоряжении «Новой газеты».
Документ представлят собой выписку из канцелярии администрации президента. Судя по указанным в нем данным, глава СК Александр Бастрыкин лично подал прошение об отставке еще до 20 сентября.
Ранее в понедельник интернет-издание Legal.Report со ссылкой на документ сообщило, что Бастрыкин подал заявление об отставке. Следом об этом же (и тоже, рассказав, что копия первой страницы есть в редакции) заявил РБК.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, опубликованную в СМИ.
«Мне ничего об этом неизвестно», — сказал он.
Кроме того, официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин назвал сообщения об отставке Бастрыкина «уткой».
Автор
Роман Анин
редактор отдела расследований
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