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Новости

6858 В распоряжении «Новой газеты» оказался документ про отставку Бастрыкина

26.09.2016 Теги: бастрыкин, отставка, следственный комитет

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин написал заявление об отставке. Соответствующий документ имеется в распоряжении «Новой газеты».

Документ представлят собой выписку из канцелярии администрации президента. Судя по указанным в нем данным, глава СК Александр Бастрыкин лично подал прошение об отставке еще до 20 сентября.

Ранее в понедельник интернет-издание Legal.Report со ссылкой на документ сообщило, что Бастрыкин подал заявление об отставке. Следом об этом же (и тоже, рассказав, что копия первой страницы есть в редакции) заявил РБК.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, опубликованную в СМИ.

«Мне ничего об этом неизвестно», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин назвал сообщения об отставке Бастрыкина «уткой».


14 комментариев

6
Konst Konst , 26 сентября 2016 в 18:56
Не вгоняйте Навку в краску. Ему ничего не известно жи.
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2
Макар Следопытов , 26 сентября 2016 в 19:09
А что там Маркин нам пел, мол, не будут отставлять Бастыркина... как-то так?
Трепло плагиатное!
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1
Мои Пятькопеек , 26 сентября 2016 в 23:58
Обиделся на военных из-за летчика Волошина.
Ответить 
5
Алексей Неважно(Киев) , 26 сентября 2016 в 19:00
Не доведя до суда "большое украинское дело"??? А как же память о замученных снегирях и изнасилованных пожилых эпилептичках?
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3
Konst Konst , 26 сентября 2016 в 19:06
"Белая Книга преступлений Хвунты". Денег на гонорар нетути.
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3
Доктор Ольга , 26 сентября 2016 в 19:04
Хоть одна приятная новость. Хотя...может получиться, как после назначения на должность министра образования Васильеву, многие стали вспоминать незлым тихим словом бывшего министра Ливанова...
А кто ещё будет вместо Бастрыкина?
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0
Мои Пятькопеек , 26 сентября 2016 в 23:59
Няша?
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1
gvatemala kontur , 26 сентября 2016 в 19:28
А нет ли в заначке тов. Скуратова (имя Малюта) может и не совпадать.?
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3
Александр Бердников , 26 сентября 2016 в 20:32
Учите историю, коллега. Негоже выдающихся российских деятелей, благородных радетелей удавки и топора, столпов режима собачьими-то кличками... Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, дворянин и человек. ("Прозвище «Малюта» получил за свой малый рост или, возможно, за свою характерную присказку: «Молю тя…»", см. Википедию.)

Род Скуратовых-Бельских, насколько можно судить, прервался, так что Ваша пожелания вряд ли выполнима. Но не оскудевають списки кадровиков кагэбэ достойными проверенными кадрами, ох, не оскудевають.
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3
tchistiakov boris , 26 сентября 2016 в 19:41
" ... пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию ..."
а он и не подтвердит даже когда его самого погонят ... !
сегодня, как никогда, у путина есть все основания недоверять самому близкому его окружению ! (у отдалённых - рук нет)
уже пора и - спаленку на засов прикрывать на ночь (времена хоть и не павловские, но ахвицерА - вертухайско-наследственные, это пока - путин акбар, а коснись "что" - за свою шкуру готовы постоять, а тем более - впотьмах)
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2
Garry yksvonsos , 26 сентября 2016 в 21:47
Какие бы он прошения не подавал. За границу ему теперь ни тушкой, ни чучелом. Позавидуем?
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1
Евгений Дорофеев , 26 сентября 2016 в 22:43
Исполнил свой номер и в закут!
Странно провожают генералов в отходные, подпольно, без куражу и пением, пригнувшись, чтобы не видели. Вот страна - под белым покрывалом политической воли!!
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2
Тимофей Трубицын , 26 сентября 2016 в 22:50
Теперича его караулить надо... А то у *ихних* генералов прям таки мода какая-то,
чуть что - сразу из окна выкидываются...

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1
александр иванович , 26 сентября 2016 в 22:52
"Мавр сделал свое дело - мавр должен уйти"
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Автор

Роман Анин

редактор отдела расследований

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