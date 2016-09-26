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Новости

7391 Минобороны РФ опровергло версию СК о сбившем «Боинг» над Донбассом украинском летчике Волошине

26.09.2016 Теги: боинг, донбасс, минобороны

Военное ведомство России представило двум сотням российских и западных журналистов доказательства, опровергающие версию Следственного комитета России о том, что малайзийский «Боинг» был сбит самолетом СУ-25 ВВС Украины, пилотируемым капитаном Владиславом Волошиным.

Напомним, еще в декабре 2014 года СКР обнародовал информацию, полученную от свидетеля, утверждавшего, что 17 июля 2014 года самолет СУ-25 ВВС Украины вернулся на аэродром базирования без боекомплекта, и что капитан Волошин якобы сказал сослуживцам, что «самолет оказался не в то время и не в том месте».

На брифинге в МО России, состоявшемся в понедельник 26 сентября, были представлены доказательства, что комплекс трассового радиолокационного комплекса «Утес-Т», установленный в поселке Усть-Донецком Ростовской области, непосредственно перед катастрофой не зафиксировал какие либо объекты вблизи с малазийским «Боингом».

Заместитель главного конструктора комплекса «Утес-Т» НПО «Лианозовский электромеханический завод» Виктор Мещеряков подробно рассказал журналистам принципы работы комплекса и прокомментировал данные объективного контроля, подчеркнув, что непосредственно перед катастрофой радиолокатор зафиксировал лишь два гражданских самолета, пролетавших восточнее малайзийского Боинга.

Об этом же говорил и начальник Радиотехнических войск ВКС РФ Андрей Кобан. В подтверждение своих слов генерал рассказал, что ростовский «Утес-Т» зафиксировал беспилотник «Орлан-10», летевший вдоль российско-украинской границы. Это при том, что «Орлан» выполнен из композитных материалов, затрудняющих его обнаружение. Но «Утес-Т» его все равно засек.

Что же касается версии о ракете класса «земля-воздух», то представители Минобороны придерживаются прежней версии, ссылаясь теперь и на данные, полученные от «Утес-Т». По их словам, ракеты, выпущенной из района, находящегося восточнее точки катастрофы, комплекс не зафиксировал.

«Если бы малайзийский Боинг сбила ракета, выпущенная из любого района, находящегося восточнее точки катастрофы, то она была бы обнаружена российским радиолокатором», — заявил генерал, поставив под сомнение версию, что точка пуска была расположена в районе поселка Снежное.


89 комментариев

17
Алексей Неважно(Киев) , 26 сентября 2016 в 19:02
А вот был летчик Волошин!!!!Быыыыыл.....быыыыыыл...... русофобы,проклятые!!!
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21
Konst Konst , 26 сентября 2016 в 19:04
Вот они конченые. Кошмар.
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11
Алексей Неважно(Киев) , 26 сентября 2016 в 19:05
Не они,Конст.А те,кто все это хавает! 86%!!!!!!!!!!!
Ответить 
21
Макар Следопытов , 26 сентября 2016 в 19:22
Вот те на! непрошло и 10-ти лет как сами себя развенчали...А как же с ватой быть? А Киселева теперь куда?
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9
Алексадр Жуков , 26 сентября 2016 в 19:46
Гляньте, что на яндексе выложено, т.ч. Волошин или не Волошин, все в одну сторону. Будут до последнего врать. И потом тоже.
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8
Lenty Vini , 26 сентября 2016 в 19:57
сравнение версий МО РФ - советую ознакомиться http://rusjev.net/2016/09/26/b... http://rusjev.net/2016/05/03/b...
Ответить 
6
vlad celler , 26 сентября 2016 в 21:44
Lenty Vini , 26 сентября 2016 в 19:57
сравнение версий МО РФ - советую ознакомиться http://rusjev.net/2016/09/26/b... http://rusjev.net/2016/05/03/b...

Эта....Чота не въезжаю я...
Так заголовок здесь в "НГ" какой ? МО РФ опровергло версию СК РФ !

А МО РФ свою версию от 2014 года не опровергло стало быть ?
А ?
Ответить 
8
Vladimir -Kiev , 26 сентября 2016 в 21:51
Lenty Vini , 26 сентября 2016 в 19:57
----------
Вывод прост: для вранья в СМИ нужно назначать кого-то одного, который будет хорошо помнить все сказанное ранее. Иначе рискуете постоянно оправдываться, отмазываться и отмываться, перидоически выставляя себя клиническим дураком.
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8
Lenty Vini , 26 сентября 2016 в 22:00
российские официальные вруны не врут - они просто не помнят , что говорили недавно ...
Ответить 
6
vlad celler , 26 сентября 2016 в 22:02
Vladimir -Kiev , 26 сентября 2016 в 21:51

Так эта ваще ужас какой-то !
Получается что МО РФ не только само себя образца 2014-го года опровергло,но и версию СК РФ !
Получается,что и МО РФ врё...эээ...неправду говорит,да ищо и СК РФ !
Эй вы там , наверху ! У вас там вообще правду хоть когда-нито говорят ?
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9
Доктор Ольга , 26 сентября 2016 в 19:09
Значит «Утес-Т» оказался паршивым, раз не смог обнаружить ракету, выпущенную восточнее падения Боинга....
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8
Мюнхаузен Барон , 26 сентября 2016 в 21:27
Кстати о Донбассе! От знакомых слышал, что в РО последнее время начали опять эшелоны возить в сторону (ну Вы поняли), и ночью в небе группы неизвестных самолетов с мигающими габаритными огнями (6 штук друг за дружкой) сразу летят туда же (гражданские так не летают), наверно НЛО))).
Так что готовимся!
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2
Виктория Украинка , 26 сентября 2016 в 23:19
Конст, не то слово.... Я таких тупых еще не встречала.
Даарраагиия рроосссиияянне, а вот это вот всё куды теперь???
http://www.novayagazeta.ru/new...
По всему миру тиражировали. Вот куда теперь это говно засунуть??? Ну ведь прямым текстом сказано, что длнр стреляли и попали. Но если на радаре кроме Боинга, как оказалось более не было никого. Ну ииии???
Ответ подсказать или сами????? И чокающий командир длнр не смущает??? нет??
Ответить 
9
Irina Voloshina , 26 сентября 2016 в 19:19
А вот был летчик Волошин!!!!Быыыыыл.....быыыыыыл...... русофобы,проклятые!!!
------------

Руки прочь от Волошиных!!! Ишь...
Ответить 
13
Vladimir -Kiev , 26 сентября 2016 в 19:59
Irina Voloshina , 26 сентября 2016 в 19:19
"Руки прочь от Волошиных!!"
-------
Этак они договорятся до того, что и распятого мальчика не было!..
Ответить 
12
Irina Voloshina , 26 сентября 2016 в 21:14
Распятого мальчика не чипайте! Как сказала Ирада Зейналова, если его и не было - то он мог быть. И ещё были замученные снегири. Вот это точно. Hи один снегирь не сказал, что его не мучили.
Ответить 
16
Олег Илиев , 26 сентября 2016 в 19:42
АЛЕКСЕЙ НЕВАЖНО(КИЕВ) , 26 сентября 2016 в 19:02
А вот был летчик Волошин!!!! Быыыыыл..... быыыыыыл...... русофобы, проклятые!!!

Алексей, будьте внимательнее. На на брифинге никто и не говорил, что не было Волошина. Сказали, что не было Су-25, а это никоим образом не снимает с летчика вины. Боюсь, что отсутствие самолета российским руководством будет расценено как отягчающее обстоятельство.
Ответить 
5
Алексей Неважно(Киев) , 26 сентября 2016 в 19:44
Оооойййй....
Ответить 
11
Irina Voloshina , 26 сентября 2016 в 19:51
Как??? Он летел на дирижабле?
Ответить 
8
Lenty Vini , 26 сентября 2016 в 19:59
это был на самом деле Волошин Бэтмен Обамович ... это объясняет все !
Ответить 
4
Владимир Василенко , 26 сентября 2016 в 20:57
На каком там дирижабле! Сел на "Бук", и в небеса на нем взлетел. Тем самым и внес такую сумятицу в мыслительные центры РФ.
Ответить 
4
Irina Voloshina , 26 сентября 2016 в 21:10
А-а-а.. так это он подложил в Боинг несвежие трупы?? Ну наконец-то всё прояснилось!
Ответить 
19
Алексей Неважно(Киев) , 26 сентября 2016 в 19:02
КООООРООООТААААЕЕЕЕЕВ!!!!!!))) Ваш выход)))
Ответить 
14
Макар Следопытов , 26 сентября 2016 в 19:21
он разучивает новые 'па' у тансовщицы Машки Захаровой...
Ответить 
11
sova sova , 26 сентября 2016 в 19:36
Алексей Неважно(Киев) , 26 сентября 2016 в 19:02
КООООРООООТААААЕЕЕЕЕВ!!!!!!))) Ваш выход)))
*************
)))) "Волобуев! Где ваш меч?"))
Ответить 
6
Алексей Неважно(Киев) , 26 сентября 2016 в 19:38
Не знаем мы никакого волобуева! Ишь, волобуева ей подавай))
Ответить 
13
Lenty Vini , 26 сентября 2016 в 19:44
Коротаев уже перед компом пальцы разминает , методичку ждет .... а как теперь быть с вруном Леонтьевым , показавшим самолеты размером в километры , но без инверсионного следа ?
Ответить 
9
Vladimir -Kiev , 26 сентября 2016 в 20:22
Да и "Комсомолка", помнится, активно отстаивала ту же версию (она, правда, одновременно разные версии отстаивала, но это уже мелочи). Это что ж, комсомольцы брехунами получаются?
Ответить 
9
Владимир Василенко , 26 сентября 2016 в 21:17
У Леонтьева были в руках очень секретные карты неких очень секретных служб США. Его кореш из Америки ему их по дружески подкинул. Ах, как Америка ошиблась!!!!! Теперь наверное стыдно ей.
Ответить 
2
Andrey Kryuchkov , 26 сентября 2016 в 23:32
С вруном Леонтьевым то ладно, а вот как быть с очевидцем Сашкой Захарченко. Он же заявил что лично видел трагедию и самолет украинский и марку его определил и как ракетки СУ-25 пульнул.
Ответить 
5
Ирина Черненко , 26 сентября 2016 в 20:05
АЛЕКСЕЙ НЕВАЖНО(КИЕВ) , 26 сентября 2016 в 19:02
КООООРООООТААААЕЕЕЕЕВ!!!!!!))) Ваш выход)))
-------------
Ушел в ателье - чепчики заказывать... ))
Ответить 
-10
Олег Коротаев , 26 сентября 2016 в 20:11
Про что Вам ответить? Про летчика или про самолёты?
Ответить 
6
Алексей Неважно(Киев) , 26 сентября 2016 в 20:19
Коротаев,душка,ну вот и вы.)Начните с этого-https://www.youtube.com/watch?...
Ответить 
8
Lenty Vini , 26 сентября 2016 в 20:27
Коротаев , общество заждалось вас и жаждет клоунады ! - начинайте !
Ответить 
Олег Коротаев , 26 сентября 2016 в 20:54
Комментарий удален
7
Алексей Неважно(Киев) , 26 сентября 2016 в 21:01
Послушайте Коротаев.Совсем несложно,и даже прикольно издеваться над вами. Но это несколько утомило.Вопрос к вам один...Коротаев,после всего,что вы прочли,прослушали и тд с версиями вашиз властей о Боинге,вам не стало стыдно и тошно?
Ответить 
8
Lenty Vini , 26 сентября 2016 в 21:16
не надо - не надо ! - Коротаеву стыдно не бывает ! - заслуженный тролль на самом острие борьбы с мировым империализмом !
Ответить 
-7
Олег Коротаев , 26 сентября 2016 в 20:54
А Вы не боитесь, что 28 клоуном выставят Вас?
Вы себе шажок назад оставьте, а то можете кувыркнутся.
Ответить 
8
Konst Konst , 26 сентября 2016 в 19:02
Да нифига. Волошина в трибунал. Пусть сидит.
Абсолютно умалишенная верхушка у вас. АБСОЛЮТНО невменяемая.
А что говорят данные с комплекса Утес-ХЭ?
Ответить 
19
Konst Konst , 26 сентября 2016 в 19:09
«Если бы малайзийский Боинг сбила ракета, выпущенная из любого района, находящегося восточнее точки катастрофы, то она была бы обнаружена российским радиолокатором», — заявил генерал, поставив под сомнение версию, что точка пуска была расположена в районе поселка Снежное.

Российские радиолокаторы ловят только слова путина и киселева. Больше ничего. Как и типа генералы. С которых надо трижды погоны сорвать и в дерьме утопить с позором.
Ответить 
13
Евгений Ковальски , 26 сентября 2016 в 19:15
"Российские радиолокаторы ловят только слова Путина и Киселёва."

Не в бровь, а в глаз. Почти так же круто, как "Денег нет, хорошего вам настроения".
Ответить 
5
Алексей Неважно(Киев) , 26 сентября 2016 в 19:19
Здесь ловим,здесь не ловим,здесь рыбу...
Ответить 
9
Алексей Неважно(Киев) , 26 сентября 2016 в 19:10
И это не версия СК,Первым это (Су-25 два штуки) МО и звучило нра такой же прессухе сразу после катастрофы.Тот же Конашенков,так же "доказательно,с такими же данными и графиками.
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8
Ирина Черненко , 26 сентября 2016 в 19:30
"Минобороны РФ опровергло версию СК о сбившем «Боинг» над Донбассом украинском летчике Волошине..."
----------------
Ну, не прошло и "пол года"!... А представляете, что еще может произойти через .... следующие "полгода"? Выйдет такой себе представитель МО или СК РФ к международному люду и, утерев скупую мужскую слезу на голубом глазу, на манер своего кремлевского хозяина, изречет откровение, что каемся мол, "Боинг" сбили не клятые укро-жидо-бандеровцы, а ... только по воле пославшего меня ..... того, "имеикоторогонельзяпроизносить"... Ээээх! Мечты-мечты.... )))
Ответить 
5
Ирина Черненко , 26 сентября 2016 в 21:03
А если серьезно, то в преддверии Доклада Нидерландской Комиссии, чтобы окончательно не уронить своими ранее озвученными "фееричными версиями" реноме официального кремля, сделана довольно неуклюжая попытка сыграть на опережение и открыть "секрет Полишинеля", который и так был известен даже мало сведущим в таких делах обывателям!
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11
Валерий Ткаченко , 26 сентября 2016 в 19:20
Кручу верчу запутать хочу
Я тот кто в сортире всех замочу.
Ответить 
15
Кот Учёный , 26 сентября 2016 в 19:21
Документально подтверждено, что газета "Комсомольская правда" (раскручивавшая "версию Волошина") - лживая ? И что Леонтьев из "Однако" - нагло врал миллионам телезрителей, показывая поддельные "картинки" "с самолётами" ?

Хоть бы извинились.
Ответить 
9
Irina Voloshina , 26 сентября 2016 в 19:26
За что извиняться? Теперь будет основная версия : самолёт был похож на самолёт Путина ну как две капли воды, тоже с крыльями и хвостом! И вообще, Волошин хотел сбить, но не успел. А докажите, что не хотел! не можете доказать?? То-то!
Ответить 
10
Кот Учёный , 26 сентября 2016 в 19:29
Да просто перед "скотами" (так тогда назвал Леонтьев своих оппонентов) не извиняются...
Ответить 
8
Анатолий Тарасов , 26 сентября 2016 в 19:29
Так а где тот свидетель??? Что нам на это скажет наша прима-балерина М.Захарова???
Ответить 
11
Ашот Ибрагимов , 26 сентября 2016 в 19:54
КОТ УЧЁНЫЙ , 26 сентября 2016 в 19:21
Документально подтверждено, что газета "Комсомольская правда" (раскручивавшая "версию Волошина") - лживая ? И что Леонтьев из "Однако" - нагло врал миллионам телезрителей, показывая поддельные "картинки" "с самолётами" ?
==
Немножко не так, ложь она разная бывает… Здесь была преднамеренная и циничная попытка увести следствие по ложному следу, и избавить от ответственности убийц 289 не винных людей…
Ответить 
8
Алексадр Жуков , 26 сентября 2016 в 19:54
Да они сидят сейчас и ржут...
В старые, телефонные времена они занимались тем, что звонили на любой номер и говорили глупости, а потом кидали трубку. Отслеживать такие звонки никто не брался - муторно, и к ответу призвать сложно.
Мало было развлечения у молодежи, теперь выросли, наверстывают.
Это я про телевизионных хулиганов наших.
Ответить 
9
vlad celler , 26 сентября 2016 в 19:24
Ниччо не понял...
... то представители Минобороны придерживаются прежней версии,...

Так прежняя версия-та,что в 2014-м была озвучена,верно?

... Версия об уничтожении рейса МН17 украинским штурмовиком Су-25 впервые была озвучена на брифинге Министерства обороны Российской Федерации 21 июля 2014 г.

... зафиксирован набор высоты украинским боевым самолетом, предположительно Су-25, в направлении малазийского "Боинга"; расстояние между "Боингом" и Су-25 составляло всего 3-5 километров; таким образом украинский боевой самолет, способный нести ракету Р-60 "воздух-воздух", несколько минут совершал полет по воздушной трассе гражданской авиации, практически одновременно и на одном эшелоне (высоте) с пассажирским воздушным судном...

Это то же самое МО РФ..нет ?

Так когда оно врал...ой...лгало ? в 2014-м ? сейчас вот ? Или и тогда,и сейчас ?
Ответить 
9
Lenty Vini , 26 сентября 2016 в 20:40
всегда .... как Путин ...
Ответить 
12
Анатолий Тарасов , 26 сентября 2016 в 19:24
Я офигеваю, дорогая редакция. Пытаются прикрыть ложь еще большей ложью. Из всего этого можно сделать вывод, что ракета была. Решили сыграть на опережение перед нидерландским докладом.
Ответить 
8
Кот Учёный , 26 сентября 2016 в 19:26
В преддверии 28 сентября...
Ответить 
10
Ашот Ибрагимов , 26 сентября 2016 в 19:55
Да ,в преддверии путают следы...
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