"Минобороны РФ опровергло версию СК о сбившем «Боинг» над Донбассом украинском летчике Волошине..."

Военное ведомство России представило двум сотням российских и западных журналистов доказательства, опровергающие версию Следственного комитета России о том, что малайзийский «Боинг» был сбит самолетом СУ-25 ВВС Украины, пилотируемым капитаном Владиславом Волошиным.

Напомним, еще в декабре 2014 года СКР обнародовал информацию, полученную от свидетеля, утверждавшего, что 17 июля 2014 года самолет СУ-25 ВВС Украины вернулся на аэродром базирования без боекомплекта, и что капитан Волошин якобы сказал сослуживцам, что «самолет оказался не в то время и не в том месте».

На брифинге в МО России, состоявшемся в понедельник 26 сентября, были представлены доказательства, что комплекс трассового радиолокационного комплекса «Утес-Т», установленный в поселке Усть-Донецком Ростовской области, непосредственно перед катастрофой не зафиксировал какие либо объекты вблизи с малазийским «Боингом».

Заместитель главного конструктора комплекса «Утес-Т» НПО «Лианозовский электромеханический завод» Виктор Мещеряков подробно рассказал журналистам принципы работы комплекса и прокомментировал данные объективного контроля, подчеркнув, что непосредственно перед катастрофой радиолокатор зафиксировал лишь два гражданских самолета, пролетавших восточнее малайзийского Боинга.

Об этом же говорил и начальник Радиотехнических войск ВКС РФ Андрей Кобан. В подтверждение своих слов генерал рассказал, что ростовский «Утес-Т» зафиксировал беспилотник «Орлан-10», летевший вдоль российско-украинской границы. Это при том, что «Орлан» выполнен из композитных материалов, затрудняющих его обнаружение. Но «Утес-Т» его все равно засек.

Что же касается версии о ракете класса «земля-воздух», то представители Минобороны придерживаются прежней версии, ссылаясь теперь и на данные, полученные от «Утес-Т». По их словам, ракеты, выпущенной из района, находящегося восточнее точки катастрофы, комплекс не зафиксировал.

«Если бы малайзийский Боинг сбила ракета, выпущенная из любого района, находящегося восточнее точки катастрофы, то она была бы обнаружена российским радиолокатором», — заявил генерал, поставив под сомнение версию, что точка пуска была расположена в районе поселка Снежное.