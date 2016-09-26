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1102 Облившего мочой фотографию Стерджеса отправили под арест
Замоскворецкий суд Москвы на семь суток арестовал Александра Петрунько, облившего мочой фотографии на выставке Джока Стерджеса «Без смущения». Об этом сообщает Интерфакс.
Действия Петрунько были признаны мелким хулиганством.
«Я не вижу в нем (в поступке — ред.) хулиганства, я считаю это проявлением реакции каждого русского гражданина, так как эта культура (европейская —ред.) у нас неприемлема. Но если все-таки это признают хулиганством, я готов понести ответственность», — заявил обвиняемый перед заседанием.
В то же время судье он сказал, что признает, что совершил проступок, но действовал «по велению гражданского долга».
«Те, кто приходят смотреть на эти картинки, в какой-то степени являются педофилами», — пояснил Петрунько.
По его словам, жидкость, которой были облиты работы фотохудожника, является лечебной грязью из Крыма.
Накануне в Центре фотографии имени братьев Люмьер Александр Петрунько облил работы фотографа Стерджеса жидкостью из пластиковой бутылки.
Напомним, выставка «Джок Стерджес. Без смущения», на которой представлены фотографии семей нудистов, в том числе с детьми, была закрыта после атаки протестующих. Группа активистов «Офицеров России» пришла к центру имени братьев Люмьер и заблокировала вход на выставку.
Скандал начался после того, как сенатор Елена Мизулина высказала возмущение «публичной демонстрацией детской порнографии». Закрытие выставки поддержали представители Общественной палаты и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
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