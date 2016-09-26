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Новости

1102 Облившего мочой фотографию Стерджеса отправили под арест

26.09.2016 Теги: выставки, суды

Замоскворецкий суд Москвы на семь суток арестовал Александра Петрунько, облившего мочой фотографии на выставке Джока Стерджеса «Без смущения». Об этом сообщает Интерфакс.

Действия Петрунько были признаны мелким хулиганством.

«Я не вижу в нем (в поступке — ред.) хулиганства, я считаю это проявлением реакции каждого русского гражданина, так как эта культура (европейская —ред.) у нас неприемлема. Но если все-таки это признают хулиганством, я готов понести ответственность», — заявил обвиняемый перед заседанием.

В то же время судье он сказал, что признает, что совершил проступок, но действовал «по велению гражданского долга».

«Те, кто приходят смотреть на эти картинки, в какой-то степени являются педофилами», — пояснил Петрунько.

По его словам, жидкость, которой были облиты работы фотохудожника, является лечебной грязью из Крыма.

Накануне в Центре фотографии имени братьев Люмьер Александр Петрунько облил работы фотографа Стерджеса жидкостью из пластиковой бутылки.

Напомним, выставка «Джок Стерджес. Без смущения», на которой представлены фотографии семей нудистов, в том числе с детьми, была закрыта после атаки протестующих. Группа активистов «Офицеров России» пришла к центру имени братьев Люмьер и заблокировала вход на выставку.

Скандал начался после того, как сенатор Елена Мизулина высказала возмущение «публичной демонстрацией детской порнографии». Закрытие выставки поддержали представители Общественной палаты и детский омбудсмен Анна Кузнецова.


17 комментариев

9
Irina Voloshina , 26 сентября 2016 в 19:37
«Я не вижу в нем (в поступке — ред.) хулиганства, я считаю это проявлением реакции каждого русского гражданина, так как эта культура (европейская —ред.) у нас неприемлема.
-------

То ли смеяться, то ли плакать...
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6
Lenty Vini , 26 сентября 2016 в 19:49
плакать , Ирина , плакать - в России любая культура не приемлима .... не только европейская .
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1
Irina Voloshina , 26 сентября 2016 в 19:55
А как же балет? А как же Чехов?
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1
Мои Пятькопеек , 26 сентября 2016 в 23:06
Так же, как и Василий Максимов (см его картину "Всё в прошлом")...
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2
Виктор Отман , 26 сентября 2016 в 20:10
Этот "русский гражданин" так решил... Позорище.
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2
Igor Karpov , 26 сентября 2016 в 21:11
Виктор, есть поговорка, абсолютно точно определяющая как этого "русского гражданина", так и "гражданок" инициировавших закрытие выставки - в семье не без урода.
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2
Мои Пятькопеек , 26 сентября 2016 в 23:07
В чан с дерьмом и саблей над головой!
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1
Oleg Verkhoturov , 26 сентября 2016 в 20:25
Правильно все он сказал. )) А вот пьяным валяться в собственной рвоте и испражнениях - это как раз проявление той самой "неевропейской" культуры.
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1
serg dotsenko , 26 сентября 2016 в 21:57
Не стоит говорить такое, иначе "патриоты" могут начать воспитывать тех, кто валяется в рвоте и испражнениях.
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5
Фотий Ту , 26 сентября 2016 в 19:38
Это да, есть такое, очень частая естественная, я бы даже сказал, рефлекторная реакцыя каждого ярррусскава гражданина - это кого-нибудь обосцать.
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-6
Евгений Ковальски , 26 сентября 2016 в 19:40
«Я не вижу в нем (в поступке — ред.) хулиганства, я считаю это проявлением реакции каждого русского гражданина, так как эта культура (европейская —ред.) у нас неприемлема.... », — заявил обвиняемый.

Неудивительно. Поэтому в Москве так много азиатов и кавказцев-гастарбайтеров. У москвичей с ними родственная любовь.
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5
sova sova , 26 сентября 2016 в 19:44
Был когда-то булыжник оружием пролетариата. Теперь пролетариат пожижел. Оружием стало содержимое ночного горшка.
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3
владимир рябинин , 26 сентября 2016 в 20:23
"Новизна непонятна, а потому враждебна":
Раньше дремучие мужики с топором кидались на лампочку, а теперь их не менее дремучие потомки обливают фотографии мочой.
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3
ernst tannenhauser , 26 сентября 2016 в 20:28
"так как эта культура (европейская —ред.) у нас неприемлема. "-зато плескать зелёнкой,мочой и фекалиями - наша культура!
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1
рима гарайшина , 26 сентября 2016 в 22:12
Есть еще одно сильное успокоительное - иск о возмещении материального ущерба на не хилую сумму. Чтобы ни сесть, ни встать без судебного исполнителя не мог.
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0
Garry yksvonsos , 26 сентября 2016 в 23:15
Больше 7-ми суток он и не заслужил. Тоже мне борец. Надеюсь и за 7 суток ему что то объяснят. Посмотрим на выходе.
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1
Анатолий Клименский , 26 сентября 2016 в 23:28
Интересно было бы узнать, кто этот Петрунько, и кто его нанял.
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