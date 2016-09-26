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1349 Политсовет «Парнаса» отказался исключить Яшина из партии
Федеральный политсовет «Парнаса», заседание которого проходит в закрытом режиме, отказался исключить заместителя председателя партии Илью Яшина. Об этом сообщил сам политик.
«Политсовет проголосовал против моего исключения из партии. Ни один член политсовета не поддержал предложение удмуртского отделения», — сообщил Яшин.
Кроме того, Яшин заявил, что до конца года должен состояться съезд партии, на котором будут переизбраны все руководящие органы.
Ранее с предложением исключить Илью Яшина из партии выступило удмуртское отделение «Парнаса», объяснив это тем, что политик якобы «совершил действия, нанесшие вред интересам партии».
В удмуртском отделении считают, что политик «стремится использовать поражение (на выборах в Госдуму — ред.) в своих сугубо карьерных интересах, пытаясь перехватить руководство партией».
Сам Яшин, комментируя инициативу удмуртского «Парнаса», заявил, что идея исключить его из партии принадлежит Михаилу Касьянову.
В понедельник несколько членов «Парнаса» опубликовали заявление, в котором сообщалось о намерении поднять на заседании политсовета партии вопрос о смене руководства. По мнению некоторых представителей партии, именно действия руководства привели к тому, что на прошедших выборах в Госдуму «Парнас» набрал лишь 0,73% голосов.
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