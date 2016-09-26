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Новости

1349 Политсовет «Парнаса» отказался исключить Яшина из партии

26.09.2016 Теги: выборы2016, касьянов, оппозиция, парнас, яшин

Федеральный политсовет «Парнаса», заседание которого проходит в закрытом режиме, отказался исключить заместителя председателя партии Илью Яшина. Об этом сообщил сам политик.

«Политсовет проголосовал против моего исключения из партии. Ни один член политсовета не поддержал предложение удмуртского отделения», — сообщил Яшин.

Кроме того, Яшин заявил, что до конца года должен состояться съезд партии, на котором будут переизбраны все руководящие органы.

Ранее с предложением исключить Илью Яшина из партии выступило удмуртское отделение «Парнаса», объяснив это тем, что политик якобы «совершил действия, нанесшие вред интересам партии». 

В удмуртском отделении считают, что политик «стремится использовать поражение (на выборах в Госдуму — ред.) в своих сугубо карьерных интересах, пытаясь перехватить руководство партией».

Сам Яшин, комментируя инициативу удмуртского «Парнаса», заявил, что идея исключить его из партии принадлежит Михаилу Касьянову.

В понедельник несколько членов «Парнаса» опубликовали заявление, в котором сообщалось о намерении поднять на заседании политсовета партии вопрос о смене руководства. По мнению некоторых представителей партии, именно действия руководства привели к тому, что на прошедших выборах в Госдуму «Парнас» набрал лишь 0,73% голосов.


4 комментария

0
Екатерина Шварц , 26 сентября 2016 в 20:11
А давайте сделаем голосовалку:
"Кого, по-Вашему, исключат из партии Парнас:
* Мальцева
* Яшина
* Касьянова
* Кара-Мурзу
* Никого
* Другое"
Отгадавшим - 40 очков в карму.
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0
Lenty Vini , 26 сентября 2016 в 20:44
исключить надо субъекта с самой страшной фамилией - это Черная Мурза .... (шютка) - а не исключат никого ...
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0
Garry yksvonsos , 26 сентября 2016 в 23:21
Буря! Буря! В стакане воды.
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0
Борис Попов , 26 сентября 2016 в 23:45
"Здесь оставаться положительно невозможно. Что ж там говорить, вы сами видите, страна необразованная, народ безнравственный, притом скука, на кухне кормят безобразно" - Лакей Яша / Вишневый сад, 1903
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