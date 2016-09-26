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Новости

4803 Комитет Европарламента проголосовал за введение безвизового режима с Украиной

26.09.2016 Теги: безвизовый режим, европарламент, украина

Комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам поддержал предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

За отмену краткосрочных виз проголосовали 39 депутатов, против — четыре, один воздержался.

Решение комитета носит рекомендательный характер. Теперь его должны утвердить Европарламент и Совет Европы.

В июле Комитет по иностранным делам Европарламента одобрил безвизовый режим для Украины, Грузии и Косово. Позднее решение было направлено в Комитет по гражданским свободам.

Ранее Совет ЕС по юстиции и внутренним делам не смог договориться о либерализации визового режима для Грузии, Украины, Турции и Косово. 

В апреле Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визовый режим для украинцев, переместив Украину в список стран, чьи граждане могут въезжать в Шенгенскую зону без виз.


15 комментариев

18
Konst Konst , 26 сентября 2016 в 20:17
Ватников сегодня точно контузит. Сначала Боинг, теперь вот это.
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12
Lenty Vini , 26 сентября 2016 в 20:19
Коротаев , Бен , АУ-У-У-У !! что , никак методички не подвезут ?!
Ответить 
-7
Володя Морозов , 26 сентября 2016 в 20:32
Ка Что? Ленивые Хохлы разбегутся по Европе
Ответить 
-14
Олег Коротаев , 26 сентября 2016 в 20:20
Ая отвечу, как мне отвечали по Голландскому референдума: это решение носит рекомендательный характер.
Так что, ждем.
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15
Irina Voloshina , 26 сентября 2016 в 20:27
Олег, в Москве педофилы распоясались! МочИ на них не хватает! А вы всё об Украине печётесь!
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6
Lenty Vini , 26 сентября 2016 в 20:30
Олег , а вам не страшно жить с такими новостями ?
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5
Володя Морозов , 26 сентября 2016 в 21:40
Вы первый украинское гражданство ради визы побежите получать
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4
Garry yksvonsos , 26 сентября 2016 в 21:41
Ая отвечу, как мне отвечали по Голландскому референдума: это решение носит рекомендательный характер.
________________
А что вот США "рекомендует" в отношении России? Правильно. Военные преступники. Вам же уже от санкций легче стало? Есть чем прикрывать воровство? Санкции виноваты. Наматываем себе сопли на кулак дальше.
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-2
Grahor Rootless , 26 сентября 2016 в 20:38
Не верю в безвизовый режим для Украины. Все-таки извините не то состояние сейчас в государстве. Рекомендация или нет, а безвизового режима не будет.
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4
Васо Днепровский , 26 сентября 2016 в 21:22
Ну ждать осталось не так уж и много.
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7
Александр Бердников , 26 сентября 2016 в 20:46
Рад за Украину. Правда, обещать ещё не значит жениться.
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17
Злобный Тушканчик , 26 сентября 2016 в 21:05
А Россияне,которые ездят по Европе,включая меня, будут и дальше собирать и заполнять тонны бумаг,бесконечно платить немаленькие консульские и сервисные сборы,унизительно просить мультивизы на год,а в итоге получать однократные шенгены на две недели под даты поездки. Безвизовый режим это очень большой плюс и неотъемлемая часть свободы на передвижение. Только с Путиным мы наверное не получим такой свободы,никогда....
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10
Lenty Vini , 26 сентября 2016 в 21:12
почему так пессимистично ? - отдельные активисты обязательно получат право свободного передвижения между бараками ...
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8
tchistiakov boris , 26 сентября 2016 в 21:45
а Вы, "равенства" российских граждан Прибалтийских Стран со дня вступления в ЕС, разве не замечали ?
(покупают билет, если есть на что, и колесят ..., и многие, возвратясь из таких поездок, продолжают ждать ... своего "освобождения" российской армией от "проклятых прибалтов" ...!)
и что странно: тамошние обладатели российских пенсий и большие поклонники путина - почему-то ... с нетерпением ждут своих деток и внуков с НЕнищенских заработков из СГНИВШЕЙ ЕВРОПЫ ...
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8
Сергей Дорожный , 26 сентября 2016 в 21:11
Сегодня будет зарево на полнеба от седалищ-Украина выполнила все условия для безвиза.
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