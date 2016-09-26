Комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам поддержал предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

За отмену краткосрочных виз проголосовали 39 депутатов, против — четыре, один воздержался.

Решение комитета носит рекомендательный характер. Теперь его должны утвердить Европарламент и Совет Европы.

В июле Комитет по иностранным делам Европарламента одобрил безвизовый режим для Украины, Грузии и Косово. Позднее решение было направлено в Комитет по гражданским свободам.

Ранее Совет ЕС по юстиции и внутренним делам не смог договориться о либерализации визового режима для Грузии, Украины, Турции и Косово.

В апреле Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визовый режим для украинцев, переместив Украину в список стран, чьи граждане могут въезжать в Шенгенскую зону без виз.