Прокурор Крыма Наталья Поклонская написала заявление об уходе со своего поста. Об этом сообщает ТАСС.

«Написала заявление, но не об уходе из прокуратуры, а об освобождении меня от занимаемой должности в связи с назначением меня депутатом в Госдуму Российской Федерации, то есть о приостановлении меня в должности прокурора», — сказала Поклонская агентству.

Она не исключила, что по истечении депутатского срока она сможет вернуться на работу в органы прокуратуры.

Ранее РБК сообщил, что Поклонская будет предложена на пост председателя комиссии по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов, которую «Единая Россия» предложила выделить из комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.