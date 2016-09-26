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2687 Прокурор Крыма написала заявление об освобождении от должности
Прокурор Крыма Наталья Поклонская написала заявление об уходе со своего поста. Об этом сообщает ТАСС.
«Написала заявление, но не об уходе из прокуратуры, а об освобождении меня от занимаемой должности в связи с назначением меня депутатом в Госдуму Российской Федерации, то есть о приостановлении меня в должности прокурора», — сказала Поклонская агентству.
Она не исключила, что по истечении депутатского срока она сможет вернуться на работу в органы прокуратуры.
Ранее РБК сообщил, что Поклонская будет предложена на пост председателя комиссии по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов, которую «Единая Россия» предложила выделить из комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
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Прокурор Крыма написала заявление об освобождении от должности
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