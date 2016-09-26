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Новости

2687 Прокурор Крыма написала заявление об освобождении от должности

26.09.2016 Теги: крым, поклонская, прокуроры

Прокурор Крыма Наталья Поклонская написала заявление об уходе со своего поста. Об этом сообщает ТАСС.

«Написала заявление, но не об уходе из прокуратуры, а об освобождении меня от занимаемой должности в связи с назначением меня депутатом в Госдуму Российской Федерации, то есть о приостановлении меня в должности прокурора», — сказала Поклонская агентству.

Она не исключила, что по истечении депутатского срока она сможет вернуться на работу в органы прокуратуры.

Ранее РБК сообщил, что Поклонская будет предложена на пост председателя комиссии по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов, которую «Единая Россия» предложила выделить из комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.


10 комментариев

12
Вадим Агеев , 26 сентября 2016 в 21:01
с назначением меня депутатом в Госдуму
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а что? выборы уже отменили официально?
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9
Lenty Vini , 26 сентября 2016 в 21:10
как и конституцию ... хотя проговорилась Поклонская красиво !
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3
Dimitr Max , 26 сентября 2016 в 22:04
Она с удивлением узнала, что, оказывается, ее выбрали... До того всегда считала, что депутатов Госдумы назначает Путин, лично.
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2
Александр Бердников , 26 сентября 2016 в 21:23
А как бы красиво звучало: "Прокурор Крыма написала заявление об освобождении от должности в связи с получением украинского гражданства в предвкушении обещанного безвизового въезда в Шенгенскую зону" :))))
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2
Андерсен Житомирский , 26 сентября 2016 в 21:36
безвизового въезда в Шенгенскую зону" :)))) транзитом через любую " цифровую"зону)
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2
Garry yksvonsos , 26 сентября 2016 в 21:36
Заголовок пугающий. На фоне заявления Бастрыкина.
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5
Юрий . , 26 сентября 2016 в 21:49
В палате №6 на Охотном ряду появилась очередная пациентка "правнучка Николая 2-го"...
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0
Макар Следопытов , 26 сентября 2016 в 23:37
Ну чо вы все взьелись на овцу? Какая страна такие и депутаты...
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3
Фотий Ту , 26 сентября 2016 в 22:11
Короче, все так же у нас поживают,
на босу ногу топор надевают,
сапогом траву косят,
в решете воду носят,
депутатов в думу назначают, и даже
президентов на царство мажут.
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1
Andrey Kryuchkov , 26 сентября 2016 в 23:43
Да с "назначением" Наталья, как то погорячилась. А ведь высшее юридическое образование. Стыд и позор Украине, не доучили.
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