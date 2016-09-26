Россельхознадзор отменил запрет на поставки растительной продукции из Египта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Соответствующее соглашение было достигнуто по итогам переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и делегации Египета.

«По итогам встречи стороны пришли к соглашению возобновления поставок растительной продукции из Египта в Россию, за исключением картофеля, при условии соблюдения египетской стороной всех требований Российской Федерации в части обеспечения фитосанитарной чистоты партий», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, российская делегация экспертов посетит Египет в октябре-ноябре 2016 года, чтобы оценить соблюдение фитосанитарных требований при поставках картофеля. По итогам этого визита будет пересмотрен протокол, касающийся экспорта картофеля в Россию.

Ранее в сентябре Россельхознадзор запретил поставки овощей и фруктов из Египта. Запрет был введен из-за недостаточно эффективной работы фитосанитарной системы Египта.