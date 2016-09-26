Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

694 Россия сняла запрет на поставки овощей и фруктов из Египта

26.09.2016 Теги: египет, россельхознадзор

Россельхознадзор отменил запрет на поставки растительной продукции из Египта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Соответствующее соглашение было достигнуто по итогам переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и делегации Египета.

«По итогам встречи стороны пришли к соглашению возобновления поставок растительной продукции из Египта в Россию, за исключением картофеля, при условии соблюдения египетской стороной всех требований Российской Федерации в части обеспечения фитосанитарной чистоты партий», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, российская делегация экспертов посетит Египет в октябре-ноябре 2016 года, чтобы оценить соблюдение фитосанитарных требований при поставках картофеля. По итогам этого визита будет пересмотрен протокол, касающийся экспорта картофеля в Россию.

Ранее в сентябре Россельхознадзор запретил поставки овощей и фруктов из Египта. Запрет был введен из-за недостаточно эффективной работы фитосанитарной системы Египта. 


11 комментариев

5
Lenty Vini , 26 сентября 2016 в 21:42
это че , я не не понимаю - и картофель из Египта в Россию возили ?! - смотрите , Лукашенко узнает - рассердится ... - и останетесь без белорусских кальмаров и пармезанов !
Ответить 
3
Юрий . , 26 сентября 2016 в 21:58
Две шаги у лево, две шаги у право, шаг вперед и два назад.
Ответить 
-1
tchistiakov boris , 26 сентября 2016 в 22:19
так ведь на вставших коленях "шаг" = 17 : 1 !
Ответить 
1
tchistiakov boris , 26 сентября 2016 в 22:02
явление долгожданного импортозамещения, о котором так мечтали и мололи языками государственные дураки, СВЕРШИЛОСЬ !
Ответить 
1
Вася Иванов , 26 сентября 2016 в 22:45
сдается это была стратегическая операция, посадить часть бизнеса на кредиты, а потом вернуть конкурентное поле в ранее пребывающее состояние
Ответить 
0
Макар Следопытов , 26 сентября 2016 в 23:45
ЕГИПЕДНАШ! а значит и овощи наши! никакого импортазамещения...
Ответить 
2
ашим .н , 26 сентября 2016 в 22:04
"Аэробусом до Египта доезжаем
А там рысцой,и не стонать!
Небось картошку все мы уважаем,
Когда с сольцой ее намять!"
Ответить 
2
Вася Иванов , 26 сентября 2016 в 22:42
Если соотнести с ранее заявлением крымского чиновника, о том что санкции и запреты вражеской темной империи Украины поднимают экономику нашего Крыма. То надо понимать, снятие запрета с Египта - могут расценить как диверсию и подрыв развития сельского хозяйства в России.

Тем более сельское хозяйство имеет инерционность - от 2-3 лет до выхода на окупаемость и может выше. То люди, которые купили деньги в кредит, теперь могут попасть в серьезное попадалово из-за конкуренции. Та же картошка. Опять накроются все совхозы в деревнях на северо-западе. И так цены ниже плинтуса.

Уж Лукашенко вообще пролетает.
Ответить 
1
Вася Иванов , 26 сентября 2016 в 23:05
Президент отметил сумасшедший перекос между регионами по доходам. Так почему нельзя сделать налоговую систему более гибкой и адресной, в целях развития отстающего региона, путем создания преференций и мотивации для ведения бизнеса. В части пересмотра налоговых баз между регионами и федеральными центрами. Ставок налоговых баз. Раньше было сложно администрировать налоги, если они разные по регионам. Сейчас все компьютеризировано, электронный учет и документооборот. Нет никакой сложности введения гибкой стимулирующей системы налогообложения в России. Раньше производства были под одной системой управления - основная масса это нерегулируемые устройства. Теперь каждый исполнительный орган под своей системой управления, вплоть до освещения. Все же рядом.
Есть особые экономические зоны, но толком никто не понимает где что и как это. Потом это как иглоукалывание в тело России - покрытие по территории стремящееся к нулю.
Ответить 
1
Вася Иванов , 26 сентября 2016 в 22:50
Случайно в гос.думу никто из египтян не прошел? Такое лоббирование мощное, столько пряников. Быть может продиктовано внешнеполитической стратегией в регионе, тогда еще понятно. Снижайте тогда налоговые отчисления с производителей картошки. Или на ГСМ. Хотя бы в деревнях до 10 тыс. человек.
Ответить 
1
александр иванович , 26 сентября 2016 в 23:02
Авитаминоз наверное у кого-то в кремле начался.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии
«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии

Фото дня

26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе

Партнеры

Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой
Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

26 сентября

Картина дня

Книга Евгения Бунимовича «Выбор»

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама