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694 Россия сняла запрет на поставки овощей и фруктов из Египта
Россельхознадзор отменил запрет на поставки растительной продукции из Египта. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Соответствующее соглашение было достигнуто по итогам переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и делегации Египета.
«По итогам встречи стороны пришли к соглашению возобновления поставок растительной продукции из Египта в Россию, за исключением картофеля, при условии соблюдения египетской стороной всех требований Российской Федерации в части обеспечения фитосанитарной чистоты партий», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, российская делегация экспертов посетит Египет в октябре-ноябре 2016 года, чтобы оценить соблюдение фитосанитарных требований при поставках картофеля. По итогам этого визита будет пересмотрен протокол, касающийся экспорта картофеля в Россию.
Ранее в сентябре Россельхознадзор запретил поставки овощей и фруктов из Египта. Запрет был введен из-за недостаточно эффективной работы фитосанитарной системы Египта.
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