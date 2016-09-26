Мутко сообщил о сокращении штата Российского футбольного союза

В Российском футбольном союзе будет проведено сокращение штата сотрудников. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил министра спорта России и глава РФС Виталий Мутко.

«Каких-то революций не будет. Я хочу, чтобы в управление футболом приходили люди, которые прошли футбольную школу. Достаточно, если будет работать где-то 90-100 человек. Было 160, потом мы оставили 120», — сказал он.

В субботу Мутко был переизбран на пост президента РФС.

Ранее Виталий Мутко был переизбран главой Российского футбольного союза.

Напомним, в предыдущий раз Мутко возглавил РФС в сентября 2015 года, тогда выборы прошли на безальтернативной основе. Ранее он также занимал эту должность с 2005 по 2009 годы.