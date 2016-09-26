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Новости

442 Мутко сообщил о сокращении штата Российского футбольного союза

26.09.2016 Теги: мутко, рфс

В Российском футбольном союзе будет проведено сокращение штата сотрудников. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил министра спорта России и глава РФС Виталий Мутко.

«Каких-то революций не будет. Я хочу, чтобы в управление футболом приходили люди, которые прошли футбольную школу. Достаточно, если будет работать где-то 90-100 человек. Было 160, потом мы оставили 120», — сказал он.

В субботу Мутко был переизбран на пост президента РФС.

Ранее Виталий Мутко был переизбран главой Российского футбольного союза.

Напомним, в предыдущий раз Мутко возглавил РФС в сентября 2015 года, тогда выборы прошли на безальтернативной основе. Ранее он также занимал эту должность с 2005 по 2009 годы. 


13 комментариев

2
Lenty Vini , 26 сентября 2016 в 22:06
санкции, сэр! - и опять же, зачем футбольный союз, если футбола в России нет?
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1
Анна Куликова , 26 сентября 2016 в 22:13
Зачем же сокращать? Одна голова хорошо,, а две лучше. Даешь больше чиновников, красивых и разных!
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2
Доктор Ольга , 26 сентября 2016 в 22:27
//В Российском футбольном союзе будет проведено сокращение штата сотрудников.//
Вот с Мутко это сокращение и надо начинать...
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0
Макар Следопытов , 26 сентября 2016 в 23:40
на Мутко ни делить ни сокращать нельзя - законы математики...
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2
Ашот Ибрагимов , 26 сентября 2016 в 22:19
Мутко сообщил о сокращении штата Российского футбольного союза
=
Правильно, вводим режим строжайшей экономии… А что делать? Уже Ио́сиф Давы́дович Кобзо́н начинает осознавать финансовые тяготы ,связанные с Крымом…Уже не слышно идиотского смеха «Искандеров» …Это значит кризис накрыл…
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0
Owod_ RUS , 26 сентября 2016 в 22:24
А ведь Виталий Леонтьевич Мутко - глыба-человечище! - мог бы и один лямку потянуть, без всякого там "штата"! Кто-то разве сомневается в этом???

С выступлением российских паралимпийцев в Рио справился же...
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0
Вася Иванов , 26 сентября 2016 в 22:30
Понравился сюжет о назначении на вести 24. Ведущая сказала - ну наконец то будет с кого спрашивать, кому будет нести ответственность в этот раз.
Видно девушка вообще про футбол России никогда не слышала.
Одно не понимаю. Годами не работает один и тот же топ-менеджер. Провал за провалом на всех работах. А в ответе и сокращают других. -)))
Если что то не получается годами. То надо смотреть, что не меняется - при всех изменениях, Мутко всегда на месте. Даже логически можно делать выводы.

Главу РЖД сменили - пошла в рост.
Главу Почты сменили - пошла в рост.
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3
Ашот Ибрагимов , 26 сентября 2016 в 22:39

ВАСЯ ИВАНОВ , 26 сентября 2016 в 22:30
Главу РЖД сменили - пошла в рост.
Главу Почты сменили - пошла в рост.
===
На что намекаем? В России кризис…. И что нужно что бы она пошла в рост?
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-1
Вася Иванов , 26 сентября 2016 в 22:55
мальцевскую и яблочную теорию не поддерживаю, как не провоцируйте
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0
tchistiakov boris , 26 сентября 2016 в 22:37
уже замечательно, что хотя бы - состав футбольной команды с 11-ти игроков на 7 не сократил ...
(что эти дебилы с бедной россиюшкой вытворяют !?)
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0
Евгений Дорофеев , 26 сентября 2016 в 22:48
Неужели начнет прямо со сборной по футболу, в полном составе???
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0
Василий Васильевич , 26 сентября 2016 в 22:49
Я хочу, чтобы в управление футболом приходили люди, которые прошли футбольную школу
__________________________
Было у отца три сына, два умных, а третий-футболист
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0
александр иванович , 26 сентября 2016 в 23:04
40 человек - это Шпрыгин и компания.
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