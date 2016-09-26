Американская компания Disney планирует выступить с предложением о покупке Twitter. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как пишет издание, финансовые консультанты Disney в настоящий момент проводят оценку стоимости Twitter, чтобы определить размер суммы, которую можно будет предложить руководству соцсети.

Однако Disney не единственная компания, которая является потенциальным покупателем Twitter. Среди претендентов на сеть микроблогов также Saleforce, разрабатывающая программное обеспечение для организаций, корпорацию Alphabet, владеющая Google, а также Apple и 21st Century Fox.

Рыночная капитализация Twitter составляет более $14 млрд.